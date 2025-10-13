　
基隆城市半程馬拉松10／19登場　國內外4000跑者齊聚港都開跑

▲基隆城市半程馬拉松10／19登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松報名創新高，10月19日國門廣場開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第二屆「2025基隆城市半程馬拉松」將於10月19日（星期日）盛大舉行，本屆賽事由基隆市好馬長跑協會主辦，總計吸引近4000名跑者踴躍報名，報名人數再創新高，展現全民路跑熱潮。

今年賽事分為三組：半程馬拉松21公里組、勇腳挑戰9.5公里組及健康休閒3公里組。各組起跑時間分別為：5:50、6:15及6:30。路線從基隆火車站前的國門廣場出發，行經海洋廣場、遊輪型港務大樓、中正路、長榮桂冠酒店，並於威海營區折返。沿途環繞基隆港區，更將跑經神秘壯觀的仙洞巖與風景優美的外木山濱海步道，讓跑者在挑戰自我的同時，飽覽基隆獨特的山海風光。

▲基隆城市半程馬拉松10／19登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

本屆參賽者中，有44位來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國的外籍選手，其中最遠的選手來自秘魯，顯見賽事國際能見度提升。主辦單位表示，因去年報名情況熱烈，今年特別增加名額，開放全國更多跑者參與。

為提供完善賽事體驗，主辦單位動員390名志工，並完成醫療服務與流動廁所等設施規劃，所有準備工作皆已就緒。交通方面，台灣鐵路局將於活動當天加開1406班次列車，凌晨4:12自樹林發車，4:30抵達台北站，5:18到達基隆站。基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文建議跑者多利用該班次，從基隆火車站步行至會場僅需約3分鐘，便捷又環保。

主辦單位已於10月10日及11日國慶連假期間，邀請會員進行路線試跑，測試動線與相關規劃，確保賽事流暢與安全。歡迎全國跑者共同參與，體驗基隆的城市魅力與運動熱情。相關活動訊息請上「2025基隆城市半程馬拉松」官網查詢。

▲基隆城市半程馬拉松10／19登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松10／19登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆城市半程馬拉松10／19登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

