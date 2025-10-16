　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

稀土戰「美國慘陷劣勢」？　澳前官員點出2大戰略失誤

▲▼ 中國稀土出口管制衝擊全球汽車供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

▲中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

澳洲資深行政官員麥克唐納（Les MacDonald）14日投書公共政策期刊「Pearls and Irritations」指出，在近期的美中稀土戰之中，美國與西方犯下2大重大戰略錯誤，包括忽略稀土的長期戰略重要性，以及過度自信於美元的國際壟斷地位。

麥克唐納表示，早在1970年代末、1980年代初，中國就發現稀土是一種戰略資產，開始增加開採及精煉，遠遠早於任何西方國家。如今，北京控制70%稀土開採，掌握全球85%至90%精煉產能，擁有壟斷性地位及戰略優勢，不僅讓西方在高科技軍備競賽中處於劣勢，更讓美國軍工產業面臨前所未有的威脅。

此外，川普關稅戰也改變了中國對美稀土供應策略，雖仍維持民用領域的正常貿易，但已開始限制軍用稀土供應。考慮到戰車、飛彈、無人機、核動力艦艇等關鍵軍備都高度依賴稀土，若局勢進一步惡化，導致稀土供應完全中斷，將對美國與西方戰力造成災難性影響。

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲中國在稀土開採與精煉領域，占有壟斷性地位。（示意圖／VCG）

麥克唐納指出，包括中國在內的金磚國家（BRICS）一共掌握全球已知的70%至80%稀土礦藏，印度總理莫迪還提議建立金磚國家關鍵礦產聯盟，進一步強化主導地位，「這構成了西方國家徹底的戰略失敗，他們致力於新自由主義經濟學，優先考慮以短期利潤為導向的私營部門，而非更具長期戰略意義的公共部門」，因此在未來至少5至10年內，中國都仍具備透過稀土供應管制，大幅削弱西方軍事能力的戰略籌碼。

此外，美國似乎堅信他們對於國際貨幣及貿易體系的控制，仍可以維持很長一段時間，並且繼續被當作武器控制他國。但金磚國家與「南方世界」（global south），也就是開發中亞洲、非洲及拉丁美洲國家，都在採取行動擺脫美元對國際外匯的壟斷性控制。

如今，金磚國家正在建立獨立的貴金屬交易所，不使用美元交易黃金、鉑金和鑽石，68%成員之間的貿易已經脫離美元，也使得這些國家迅速擺脫西方金融制裁。

麥克唐納預告，「這些事態發展代表著地緣政治力量的根本性重新分配，以及美國的重大戰略失敗」，西方對於全球的主導地位恐怕也將開始邁向終結。

稀土武器化很有效！　美前官員：若華府出狠招「台灣恐遭封鎖」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

外星人因無聊停止探索？　疑科技不夠先進難被偵測

快訊／印尼發生規模6.7地震

稀土戰「美國慘陷劣勢」？　澳前官員點出2大戰略失誤

涉下藥性侵多女！南加大中國博士生落網　最重無期徒刑

美軍基地部署「微型核反應爐」　因應與中國潛在太平洋衝突

美政府關門「每周損失4500多億」！　貝森特示警經濟衝擊

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

梅根自曝離開王室初衷　只為療傷築巢與療傷

加秘密配方？麥當勞可樂特別好喝　科學家曝關鍵

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

外星人因無聊停止探索？　疑科技不夠先進難被偵測

快訊／印尼發生規模6.7地震

稀土戰「美國慘陷劣勢」？　澳前官員點出2大戰略失誤

涉下藥性侵多女！南加大中國博士生落網　最重無期徒刑

美軍基地部署「微型核反應爐」　因應與中國潛在太平洋衝突

美政府關門「每周損失4500多億」！　貝森特示警經濟衝擊

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

梅根自曝離開王室初衷　只為療傷築巢與療傷

加秘密配方？麥當勞可樂特別好喝　科學家曝關鍵

妹子台鐵上「吃1物」被罵爆！阿姨怒嗆臭、不尊重　全場傻眼

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2紀錄」

【死守肉肉！】貪吃貓偷吃滑蛋牛肉被主人抓到不肯放XD

國際熱門新聞

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

柬埔寨園區「多間公司深夜突解散」！

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

即／YouTube全球大當機　35萬用戶受衝擊

銀行財報亮眼！美股三大指數漲　台積電ADR勁揚近3%

南韓對柬埔寨3地「發布旅遊禁令」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面