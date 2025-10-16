稀土戰「美國慘陷劣勢」？　澳前官員點出2大戰略失誤

▲中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

澳洲資深行政官員麥克唐納（Les MacDonald）14日投書公共政策期刊「Pearls and Irritations」指出，在近期的美中稀土戰之中，美國與西方犯下2大重大戰略錯誤，包括忽略稀土的長期戰略重要性，以及過度自信於美元的國際壟斷地位。

麥克唐納表示，早在1970年代末、1980年代初，中國就發現稀土是一種戰略資產，開始增加開採及精煉，遠遠早於任何西方國家。如今，北京控制70%稀土開採，掌握全球85%至90%精煉產能，擁有壟斷性地位及戰略優勢，不僅讓西方在高科技軍備競賽中處於劣勢，更讓美國軍工產業面臨前所未有的威脅。

此外，川普關稅戰也改變了中國對美稀土供應策略，雖仍維持民用領域的正常貿易，但已開始限制軍用稀土供應。考慮到戰車、飛彈、無人機、核動力艦艇等關鍵軍備都高度依賴稀土，若局勢進一步惡化，導致稀土供應完全中斷，將對美國與西方戰力造成災難性影響。

▲中國在稀土開採與精煉領域，占有壟斷性地位。（示意圖／VCG）



麥克唐納指出，包括中國在內的金磚國家（BRICS）一共掌握全球已知的70%至80%稀土礦藏，印度總理莫迪還提議建立金磚國家關鍵礦產聯盟，進一步強化主導地位，「這構成了西方國家徹底的戰略失敗，他們致力於新自由主義經濟學，優先考慮以短期利潤為導向的私營部門，而非更具長期戰略意義的公共部門」，因此在未來至少5至10年內，中國都仍具備透過稀土供應管制，大幅削弱西方軍事能力的戰略籌碼。

此外，美國似乎堅信他們對於國際貨幣及貿易體系的控制，仍可以維持很長一段時間，並且繼續被當作武器控制他國。但金磚國家與「南方世界」（global south），也就是開發中亞洲、非洲及拉丁美洲國家，都在採取行動擺脫美元對國際外匯的壟斷性控制。

如今，金磚國家正在建立獨立的貴金屬交易所，不使用美元交易黃金、鉑金和鑽石，68%成員之間的貿易已經脫離美元，也使得這些國家迅速擺脫西方金融制裁。

麥克唐納預告，「這些事態發展代表著地緣政治力量的根本性重新分配，以及美國的重大戰略失敗」，西方對於全球的主導地位恐怕也將開始邁向終結。

稀土武器化很有效！ 美前官員：若華府出狠招「台灣恐遭封鎖」