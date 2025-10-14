稀土武器化很有效！　美前官員：若華府出狠招「台灣恐遭封鎖」

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

川普前商務部長羅斯（Wilbur Ross）警告，中國正把稀土當成非常有效的經濟武器，若美國進一步收緊AI晶片出口管制，作為反制措施，恐怕引發北京對台灣實施封鎖的更嚴重報復行動。

羅斯接受美國商業雜誌《財星》（Fortune）採訪時說，北京已學會如何利用稀土作為對上美國的籌碼，並且可能準備進一步將其供應鏈武器化，「稀土是中國非常有用的武器。只要放棄一點收入，就能獲得相當大的回報。」

中國掌控了全球9成的稀土精煉與加工產能，如今推出新一波出口許可要求後，凸顯出美國多年來悄然形成的脆弱性。羅斯認為，藉由稀土出口許可，中國可在不正式違反貿易協議的情況下，對美國製造商實施供應限制，「這只是掩飾管制的一種方式，誰知道他們會故意讓審核程序拖延多久？這是一項非常有用的武器……攻擊我們的高科技產品和國防需求。」

▲中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

由於現代工業高度依賴先進晶片，即使只是稀土供應的小規模中斷，也可能造成巨大影響。羅斯警告，稀土供應緊張可能在6至12個月內衝擊美國產業，甚至導致工廠停擺。福特汽車已公開示警，若稀土供應進一步緊縮，至少一座工廠恐被迫停產，如果此事成真，可能標誌著更廣泛產業中斷的起點。

羅斯對於美中貿易談判前景也抱持懷疑態度，甚至認為中國「沒有談判動機」，「我不清楚中國是否真的想要達成貿易協議。」不過，若華府對北京收緊先進AI晶片的出口管制，可能引發劇烈升級，「實施禁運是一件相當困難的事情，可能被解讀為戰爭行為。如果他們真的這麼解讀，中國可能對台灣實施封鎖。」

考慮到台積電生產全球逾9成最先進晶片，「那將是災難性的」，儘管美歐多地正在建設稀土處理廠，但仍來不及消除短期供應風險。