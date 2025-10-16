公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

▲苗栗12條客運路線今早無預警停駛，巴士停靠總站，監理所、縣府和民代協調，司機員退讓中午後復駛。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

經營苗栗縣12條客運路線的「亦捷科際整合公司」，疑似薪資延誤發放，司機員今（16）日一早無預警集體請假，客運車停在總站罷駛，害得不少通勤族、學生無車可搭乘，民怨沸騰。苗栗縣政府工務處指出，居間協調勞資雙方，達成中午後復駛共識。

今天一大早，銅鑼、三義、大湖等多處鄉鎮發生亦捷客運班車停駛，學生苦等不到班車，只能自行設法找其他交通工具前往學校，更打亂上班通勤族行程，網友紛紛在臉書社團貼文，表達民怨沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委邱鎮軍透過臉書發文，經向公路局監理單位了解，亦捷公司因欠薪，導致駕駛不滿，亦捷昨天承諾表明先發三分之一，今天再發三分之二欠薪，但雙方沒有達成共識，導致今天司機罷工停駛，嚴重影響鄉親、學子通勤，他將邀公路局等單位協調，要求徹底解決問題。

縣府工務處指出，今日亦捷客運無預警停駛，影響縣內大湖、獅潭、銅鑼、公館、三義、西湖、通霄共計12條路線通勤縣民不便；新竹區監理所、縣府上午在苗栗總站與苗栗，居間跟勞資雙方溝通，初步達成共識如下：亦捷今天下午3點半前給付駕駛員薪水，駕駛中午12點開始恢復今日剩餘班次，但若亦捷未如約支付薪資，駕駛將持續罷工。

今天無預警停駛的12條路線，原本由新竹客運營運，去年9月改由亦捷科際接手代駛，但屢傳駕駛員不足、脫班和臨時減班問題，今天上午更因駕駛人員臨時請假，多線停駛，導致通勤族權益受損。日前盛傳亦捷將於今年底退出苗栗營運傳聞，亦捷透過公司官網澄清指為不實謠言。