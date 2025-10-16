這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉一名徐姓男子時常行為脫序，月前踹壞村長住家鐵門、道路反光鏡挨告，警方送達刑事通知書時，徐男拒絕簽名外，甚至大剌剌朝警車輪胎小便，警方依違反社會秩序維護法移送法院審理，法官依法裁罰6千元，隨便尿尿代價不小。

▲苗栗徐姓男子行為脫序，當著警察面朝警車小便被法辦，法官裁罰6千元。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，徐姓男子（49歲）行為怪異，成為地方頭痛人物，4年前竟開怪手破壞公路局設置在台3線的里程牌，並在產業道路上堆置木板、窗框等雜物，吃上毀損和公共危險官司。不料，徐嫌今年8月11日上午，跑到三灣鄉大河村長家鬧事，踹壞鐵門和台3線反光鏡。

頭份警分局三灣分駐所，8月24日16時許至徐家欲送達刑事通知書，警方要求徐男至巡邏車旁簽收通知書，徐男口中碎碎念，嗆聲警方要對警車尿尿，警方口頭警告制止，徐男仍執意排尿在巡邏車左前輪，跟徐男同住的姊姊見狀推他一把制止，警方認徐男情緒失控挑釁公權力的行為，已嚴重侵害警方執法尊嚴，當場告知已違反社會秩序維護法，將依法處理。

由於徐男仍拒絕到案，警方9月10日持拘票將徐男拘提歸案。苗栗地方法院審理本案後，認定徐男明知員警在依法執行公務，竟對著警方巡邏車左前輪處小便，以顯然不當之行動相加，但尚未達強暴脅迫或侮辱程度，審酌徐男國中畢業、坦承犯案，依違反社會秩序維護法，裁罰6千元。