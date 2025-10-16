疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論　警方回應了

記者林東良／台南報導

台南市仁德區中正路一段14日中午發生一起疑似計程車逼停行車糾紛，網友指出，當時女友正常行駛於內車道，因前方車輛準備左轉進加油站而暫停讓行，未料後方一輛計程車連續按喇叭催促，隨後竟開到前方逼停，讓女友嚇得雙手發抖。

▲網傳影片顯示，仁德中正路段一輛計程車疑似逼停攔車，引發熱議，警方表示依法舉發。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

據網友指稱，涉事車輛為「55688」所屬計程車，駕駛逼停後還下車理論，聲稱女駕駛「急煞」導致他差點追撞。不過網友反駁，對方並非行駛於其正後方車道，應是未保持安全距離。事後致電公司反映，並提供行車影像作為佐證，但公司回覆稱司機「並未逼停，只是遇紅燈下車」。對此，當事人質疑公司處理態度消極，表示將不再搭乘該品牌計程車，並向警方檢舉。

歸仁分局副分局長張俊雄指出，接獲通報後已檢視影片並依《道路交通管理處罰條例》第43條舉發在案，並持續調查是否涉及其他違規行為。警方呼籲，駕駛人非遇突發狀況不得任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，違者可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月；若發生糾紛應保持理性並撥打110報案。