台南交通新團隊布達！劉佳峰接任公共運輸處長　推動智慧永續人本交通

▲台南市政府交通局長王銘德（右二）佈達新任停車工程科長孫允昌（左一）、新任公共運輸處長劉佳峰（左二）、新任交通管制科長劉昆和（右一）等人事案。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為推動重大交通政策、打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午宣佈「台南市公共運輸處」新任首長及交通管制科、停車工程科新任科長人事布達，展現交通局打造大台南交通新格局的決心與行動力。

新任公共運輸處處長劉佳峰，為國立交通大學交通運輸研究所碩士，歷任交通局停車工程科科長、交通事件裁決中心主任及公共運輸處祕書等職，行政歷練完整、專業紮實。劉處長曾帶領團隊於「中華民國第16任總統、副總統就職國宴」期間完成停車場規劃與引導任務，並主導「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設多目標立體停車場新建工程」等三項工程案，榮獲2024國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」殊榮。

此外，配合此次所屬機關人事異動，交通局交通管制科與停車工程科兩單位主管同步調整：由交通事件裁決中心祕書劉昆和陞任交通管制科科長；本府經濟發展局專員孫允昌則陞任停車工程科科長。

交通局局長王銘德表示，此次人事調整秉持市長黃偉哲「用人唯才、適才適所」原則，期勉新任幹部發揮專長、承先啟後，持續推動重大交通建設與智慧運輸應用，讓台南交通在安全、人本與永續的道路上持續前進。