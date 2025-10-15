台南南化地震疏散演練登場　區公所聯手消防局強化防震應變力

▲南化區公所與消防局第二大隊今舉辦地震避難與自衛消防演練，模擬芮氏規模6.9強震情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區公所15日上午與消防局第二救災救護大隊南化分隊、南化國中及多個機關單位聯合辦理地震避難與自衛消防演練，演練於上午9時40分在南化圖書館與南化國中登場，模擬新化斷層帶錯動，引發芮氏規模6.9地震情境。

地震發生後，區公所立即啟動自衛消防編組，展開避難疏散引導、災情通報、初期滅火與緊急救護等行動，整體演練逼真流暢，獲現場各單位代表肯定。

區公所表示，此次演練目的在於提升公務機關與社區民眾面對地震災害的自救與互助能力。透過模擬真實震災場景，讓參與人員熟悉「趴下、掩護、穩住」三步驟的正確避難流程，並強化災時指揮、聯絡、協調與調度機制。消防局南化分隊也現場示範建物倒塌後入室搶救作業，模擬搜救受困民眾過程，現場氣氛緊張，參與人員深刻體驗震災現場的壓力與臨場反應。

市長黃偉哲指出，台南位處地震高風險區，防震教育不應流於形式，而要從家庭、校園到社區全面扎根。他期勉市民能透過每次防災演練培養臨危不亂的行動力與互助精神，共同打造更安全、更具韌性的城市。

消防局長李明峯則表示，消防局將持續結合各單位進行實兵演練，強化地方與社區防震應變力，呼籲民眾平時熟悉避難路線，準備好緊急避難包，以確保地震後的黃金救援時間能自我保護。第二大隊長王騰毅也提醒，地震無法預測，唯有持續演練、保持冷靜，才能在災害發生時減少損失、確保安全。