台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

▲台南安南區城西掩埋場15日下午發生火警，現場濃煙竄天，消防人員全力搶救中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區城西掩埋場15日下午發生火警，現場濃煙竄天，消防局接獲通報後立即派遣土城、安和等多個分隊趕往現場，共出動15車、29人投入搶救，經警消全力灌救，火勢於傍晚前成功侷限，所幸無人員傷亡。

消防局指出，下午3時32分許接獲報案，指安南區城西掩埋場發生燃燒情形，初步研判起火燃燒物為廢棄雜物與掩埋廢料，因堆置面積廣、燃燒猛烈，現場濃煙滾滾。

土城車組於下午3時50分抵達後，立即請求加派水庫車提供循環式供水，指揮中心同步通報環保局協助支援。至下午4時7分許，環保局再派出3輛怪手進入掩埋場翻土降溫，協助消防人員控制火勢。隨後消防局於下午4時18分許加派鄰近分隊與第六大隊人車支援，七大隊區域聯防車組亦在下午4時23分投入救援。

歷經多車輪番灌救與機具翻土，火勢於下午4時50分許成功侷限，現場燃燒廢棄雜物堆高約三樓高，消防人員仍持續監控殘火與復燃情形。消防局表示，由於燃燒物多為廢棄雜物與掩埋物，煙霧濃厚、悶燒不易撲滅，現場怪手正協助開闢防火巷，消防人員將漏夜搶救，確保完全撲滅。

消防局提醒，掩埋場及廢棄物堆置場所易因高溫或自燃導致火警，呼籲相關單位加強巡檢與即時清運，以防類似事件再度發生。