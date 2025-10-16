雙眼間中彈！巴勒斯坦人「遺體滿是酷刑痕跡」　疑遭集體處決

▲加薩停火協議生效後，國際持續關注當地局勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

加薩南部納瑟醫院（Nasser Hospital）15日表示，以色列歸還的90具巴勒斯坦人遺體，許多都有酷刑與處決痕跡，包括蒙眼、雙手上銬、兩眼之間或頭部的槍傷。

加薩停火協議生效後，位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院從紅十字國際委員會（ICRC）那裡接收遺體，醫師們卻發現大量證據顯示毆打與處決，而且沒有一具遺體附上有效身分資訊。

《衛報》報導，該院兒科主任醫師法拉（Dr Ahmed al-Farra）說，「他們幾乎所有人都被蒙住眼睛、綑綁起來，雙眼之間還有槍傷。幾乎所有人都被處決。皮膚上的疤痕與褪色區塊，顯示他們被殺害之前曾遭毆打，也有跡象表明他們死後遺體曾遭虐待。」

▲一輛紅十字會巴士出現在汗尤尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

法拉還提到，以色列政府移交的遺體只有數字編號，沒有姓名或任何身分證明，而加薩醫院歷經2年戰火摧殘後，已經失去進行DNA分析的能力，只好要求失蹤者親屬協助認屍，「他們知道這些遺體的身分，但他們希望受害者家屬承受更多痛苦。」

以色列國防軍（IDF）被媒體詢問時，把問題移交給以色列監獄管理局，但後者尚未回應。

