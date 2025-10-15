虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

▲台中一名莊男把剛出生親兒虐打後，夫妻倆丟包孩子去打電動，兒子傷重死亡，遭判刑10年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名莊男不顧親兒才剛出生未滿月，竟陸續以掐捏、搖晃、拋接等方式，短短一個月就虐打9次，甚至夫妻倆跑去把嫩嬰丟在家中，跑去打電動，回家時發現兒子已經無心跳，傷重死亡。法院認為，莊男讓出生不到2個月嬰兒死亡，剝奪長大的機會，依傷害致死罪判處10年。

檢警追查，台中一對年輕夫妻莊男（22歲）、吳女（20歲）去年7月生下一名男嬰，莊男卻不顧兒子出生才10多天，認為孩子在哭鬧，以多種方式施虐，導致男嬰顱內出血，傷重死亡。

去年8月開始，莊男就以手指甲掐捏兒子雙耳，導致有開放性傷口，8月5日、7日、23日，大力搖晃兒子，12日把兒子置於腿上，右手大力打巴掌3至4下，10日、13日、19日，以高拋接方式，導致兒子腦部遭到搖晃。

8月25日晚間，夫妻倆丟下才1個多月大的兒子，一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨騎機車帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，在9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

中院認為，莊男不適用自首減刑、精神狀況減刑以及情堪憫恕減刑等，但成年人對兒童傷害致死罪，應加重其刑。莊男本應善盡人父之責，盡力保護幼兒，卻以前述方式傷害，導致兒童死亡，剝奪幼童存活權力、長大機會。

中院審酌，莊男犯後坦承犯行，態度尚佳，並非全無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年。