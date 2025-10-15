　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

▲▼莊男虐嬰。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名莊男把剛出生親兒虐打後，夫妻倆丟包孩子去打電動，兒子傷重死亡，遭判刑10年。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名莊男不顧親兒才剛出生未滿月，竟陸續以掐捏、搖晃、拋接等方式，短短一個月就虐打9次，甚至夫妻倆跑去把嫩嬰丟在家中，跑去打電動，回家時發現兒子已經無心跳，傷重死亡。法院認為，莊男讓出生不到2個月嬰兒死亡，剝奪長大的機會，依傷害致死罪判處10年。

檢警追查，台中一對年輕夫妻莊男（22歲）、吳女（20歲）去年7月生下一名男嬰，莊男卻不顧兒子出生才10多天，認為孩子在哭鬧，以多種方式施虐，導致男嬰顱內出血，傷重死亡。

去年8月開始，莊男就以手指甲掐捏兒子雙耳，導致有開放性傷口，8月5日、7日、23日，大力搖晃兒子，12日把兒子置於腿上，右手大力打巴掌3至4下，10日、13日、19日，以高拋接方式，導致兒子腦部遭到搖晃。

8月25日晚間，夫妻倆丟下才1個多月大的兒子，一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨騎機車帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，在9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

中院認為，莊男不適用自首減刑、精神狀況減刑以及情堪憫恕減刑等，但成年人對兒童傷害致死罪，應加重其刑。莊男本應善盡人父之責，盡力保護幼兒，卻以前述方式傷害，導致兒童死亡，剝奪幼童存活權力、長大機會。

中院審酌，莊男犯後坦承犯行，態度尚佳，並非全無悔意，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮酒駕自撞！路墩遭撞飛駕駛消失　躲巷弄被揪出

玖壹壹師弟涉毒被抓成破口！勾惡律師成內鬼　百萬保金黑幫出的

快訊／中和行車糾紛竟丟鞭炮！小客車當街起火　1男燒燙傷送醫

欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

車手幫詐50萬現領3千元　代價服刑1年3個月

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮酒駕自撞！路墩遭撞飛駕駛消失　躲巷弄被揪出

玖壹壹師弟涉毒被抓成破口！勾惡律師成內鬼　百萬保金黑幫出的

快訊／中和行車糾紛竟丟鞭炮！小客車當街起火　1男燒燙傷送醫

欠稅4千萬還找街友當人頭　女董座拖11年...聽到管收投降了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

車手幫詐50萬現領3千元　代價服刑1年3個月

日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

快訊／濃煙狂竄！竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

《紅蘋果樂園》馨子揭退圈真相！認：沒人找我拍戲　曾崩潰逃離片場

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

竹北女童幼兒園溺斃　現場畫面曝

快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店

更多熱門

相關新聞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊竟是鄰居

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊竟是鄰居

直播主魏宏住在台中一處別墅社區，卻發現近半年來屢屢遭竊，鄰居相互詢問，才發現多人遭竊，眾人損失將近200萬。更誇張的是，竊賊就是社區內一名廖男，得手金飾、名牌包。魏宏強調，「廖嫌從8歲女兒房間廁所鑽入，女兒若驚醒，廖嫌也可能動手殺人，社會案件就這樣來的！」

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

少年砍死18歲女大生　法官裁定移轉苗栗少年法庭

少年砍死18歲女大生　法官裁定移轉苗栗少年法庭

百歲人瑞養生術曝光　確診新冠才獻「第一次」

百歲人瑞養生術曝光　確診新冠才獻「第一次」

關鍵字：

台中嫩嬰親兒小孩打電動死亡狠父虐待

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面