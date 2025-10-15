　
以色列民眾憤怒！哈瑪斯延遲釋放人質遺體　加薩死者身分難以確認

▲▼一輛載有被關押在以色列的巴勒斯坦人屍體的卡車，抵達汗尤尼斯的納賽爾醫院。（圖／路透）

▲一輛載有被關押在以色列的巴勒斯坦人屍體的卡車，抵達汗尤尼斯的納賽爾醫院。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與加薩地區在達成停火協議後，完成首波人質與死者交換，但局勢仍充滿不確定性。加薩納賽爾醫院指出，從以色列轉運至加薩的45名巴勒斯坦死者仍未確認身份。同時，以色列民眾對於哈瑪斯延遲釋放包括已故人質在內的所有被扣者，感到強烈不滿，部分家屬批評政府與談判過程缺乏同理心。

根據《CNN》報導，這45具死者遺體由國際紅十字會13日運送至加薩汗尤尼斯的納賽爾醫療中心，作為以色列與加薩交換囚犯與人質的一部分。醫院法醫部門表示，屍體均以編號標示，手腳被銬，有的遺體被蒙上眼睛，部分人顯示槍傷痕跡，另有疑似遭坦克輾壓的痕跡，但死因與死亡時間仍不明。

巴勒斯坦衛生部指出，以色列尚未提供死者名單，醫院將呼籲失蹤者家屬協助辨識。

與此同時，以色列境內釋放人質的延遲也引發輿論不滿。報導指出，13日晚間，20名仍生存的人質由哈瑪斯釋放回國後，以色列國會議長奧哈納（Amir Ohana）脫下象徵支持人質返國的黃絲帶胸章向美國總統川普致謝，但部分家屬認為這一舉動不尊重仍被扣留或已過世的人質。

14日傍晚，原定依協議全部釋放的人質與死者中，僅有8名死者返國，其餘仍留在加薩。

依照停火協議，哈瑪斯應於當地時間13日中午前交付所有人質，但首批僅釋放4名死者，14日又再接收4具遺體，將在以色列正式確認其身份。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）形容死者交還進度，強調「哈瑪斯未履行承諾」，但未發出軍事威脅，顯示停火仍可能維持。

多數死者家屬對政府及停火協議表示不滿，質疑協議中對死亡人質的安排不公平，認為死者的價值被低估。家屬指出，協議中明確表示死者將按能力歸還，然而哈瑪斯僅表示「這是我們所能做到的」，引發情緒激烈反應。以色列軍方表示，將與國際工作小組合作，尋找並取回剩餘人質，但作法與時程仍不明朗。

聯合國指出，以色列僅允許明日進入加薩的300輛人道援助卡車，僅為原定數量的一半，燃料與瓦斯供應僅限於特定人道需求。以色列總理納坦雅胡則強調「決心將所有人質帶回」，但對於仍在加薩的人質及死者家屬而言，等待仍是漫長且充滿焦慮的過程。

