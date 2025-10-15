以軍控哈瑪斯還錯遺體　納坦雅胡警告：不解除武裝「地獄將爆發」

▲ 以色列不滿哈瑪斯歸還人質遺體進度緩慢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯達成停火協議後開始交換人質與囚犯，但以色列國防軍（IDF）已確認，哈瑪斯14日交還的4具遺體中有一具並非人質遺體，而是加薩巴勒斯坦人的遺骸。

綜合CNN等外媒，以軍聲明表示，國家法醫研究所檢驗後發現，「哈瑪斯交還以色列的的第4具遺體與任何人質都不符合」，強調哈瑪斯必須盡一切努力歸還已故人質。

另外3具遺體則已確認為人質巴魯克（Uriel Baruch）、尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）和李維（Eitan Levi）。35歲的巴魯克在2023年10月7日的諾瓦音樂節遭綁，53歲的李維因送友人到當地被擄；18歲士兵尼姆羅迪則是在加薩邊境軍事基地被俘，根據人質家屬論壇，他在被俘期間死於以軍轟炸。

目前仍有21名人質遺體留在加薩，國際紅十字會表示，送返所有人質可能需數周時間。以方已確認部分遺體所在位置，但2年來的轟炸令加薩大片地區淪為廢墟，估計有上萬名巴勒斯坦人也埋在瓦礫中，增加搜尋難度。

由於遺體歸還進度緩慢，以色列當局對哈瑪斯施壓，限制對加薩人道援助。聯合國表示，以色列15日僅允許300輛援助卡車進入加薩，為協議數量的一半，且不提供燃料及天然氣。

另一方面，以色列總理納坦雅胡接受美媒CBS採訪時警告，若哈瑪斯拒絕依川普提出的20點和平計畫解除武裝，「地獄將全面爆發」。

川普14日也強硬表態，「我們已經告訴他們，我們希望他們解除武裝，他們會解除武裝的。如果他們不解除武裝，我們會讓他們這麼做，過程可能會快速且暴力，但他們會解除武裝的。」