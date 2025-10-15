8人遭集體槍決！加薩停火後　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

▲哈瑪斯在加薩市街頭「公開處決」的影片，在社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

加薩停火協議生效後，哈瑪斯與敵對組織發生暴力衝突，甚至當街處決的殘酷畫面瘋傳，讓人們對於以色列軍隊撤離後的安全局勢感到擔憂。

加薩暴力事件頻傳，其中一部影片可見，武裝分子蒙面、頭戴哈瑪斯綠色頭巾，把8名蒙眼男子拖至廣場，現場聚集大量圍觀群眾。受害者們赤腳、雙手反綁，部分衣物被扯破，遭毆打後當眾槍決。

CNN查核後證實，影片拍攝地點位於加薩市（Gaza City）西部薩布拉（al-Sabra）社區，儘管無法確定拍攝時間，但根據背景建築物的破壞程度研判，很可能就發生在近期。

▲加薩停火後，外界依然持續關注當地安全情勢。（圖／達志影像／美聯社）



哈瑪斯附屬安全部隊拉達（Radaa）13日回應，他們在加薩市中心展開一起「精準行動」，殲滅數名通緝犯與不法分子，但未提供任何證據。該部隊宣稱已控制加薩市多個據點，並對「參與槍擊，殺害流離失所民眾，並且攻擊平民的嫌犯」展開全面掃蕩及逮捕。

CNN報導，加薩暴力事件源於一名哈瑪斯高官之子被殺害，儘管無法確定影片中人物身分，但畫面是在哈瑪斯與當地多格穆什家族（Doghmush）爆發衝突幾天後流出。該家族聲明，他們對於針對其無辜成員的恐怖行動感到震驚，並且強調家族拒絕與以色列合作，更在戰爭中失去600名成員。

巴勒斯坦人權組織「阿爾米贊人權中心」（Al-Mezan Center for Human Rights）嚴厲譴責這部影片是「法外處決」，要求徹查並將凶手繩之以法。巴勒斯坦自治政府（PA）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也痛批這是公然侵犯人權的「滔天罪行」，將對哈瑪斯究責。

美國總統川普日前同意讓哈瑪斯「暫時」維持加薩治安，外界格外關注其「20點和平計畫」對哈瑪斯成員的特赦條款。以色列外交部則表示，這部影片證明「哈瑪斯必須下台」。