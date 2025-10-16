川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

▲川普月底將展開亞洲行。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，總統川普預計於本月底啟程訪問亞洲，行程將涵蓋日本、韓國與馬來西亞，並出席一系列國際高峰會議，包括亞太經濟合作會議（APEC）及東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議。

法新社報導，貝森特出席美國財經媒體CNBC於華府舉辦的活動時表示，「我們將展開訪問，總統預計造訪日本，接著前往韓國參加APEC會議，屆時各國領袖將會晤。」他並未具體說明川普的出訪時間點，但明確指出訪日行程將早於韓國行。2025年APEC峰會預定於10月31日起在韓國舉行。

除出席APEC峰會外，川普也預定前往馬來西亞首都吉隆坡，參加東南亞國家協會（ASEAN）相關會議。根據目前安排，他將親自出席泰國與柬埔寨近期邊境衝突後的和平協議簽署儀式，彰顯美方對東南亞穩定局勢的關注。

此次亞洲行正值美中貿易緊張升高之際，川普亦有望在APEC場邊與中國國家主席習近平進行雙邊會談。雖然中國本月9日宣布實施稀土出口管制後，川普一度揚言取消「川習會」，但貝森特今天對此態度轉為樂觀，表示兩位領袖「仍預期會面」。

另一方面，日本政局近期出現變動。執政聯盟成員之一的公明黨稍早宣布與自民黨結束合作關係，準備退出聯合執政。此一變局也為自民黨總裁高市早苗挑戰首相寶座增添變數，未來是否影響川普訪日時的外交安排，備受外界關注。