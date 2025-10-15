　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

▲在父系社會的掌權，有濃厚儒家觀念下的韓國「Me Too」的掀起讓性別平等的議題席捲南韓社會 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南韓外交部針對柬埔寨3地區發布4級旅遊警示，要求國人禁止前往。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

今年韓國人入境柬埔寨失聯、遭非法拘禁的事件頻傳，南韓外交部15日表示，16日凌晨0時開始針對柬國3地區發布第4級旅遊警示，若是前往的話，可能會面臨法律處分，並且同步上調其他地區的旅遊警示等級。

根據南韓外交部公告，原先被列為旅遊警示地區的貢布省（Kampot Province）波哥山區（Bokor）、柴楨省（ Svay Rieng Province）巴韋市（Bavet）及班達棉吉省（Banteay Meanchey Province）波貝市（Poipet）等地區，上調為4級警示。這種等級的警示意味著「旅遊禁止」。

至於施亞努省（Preah Sihanouk Province）則是提升為「建議撤離」的3級警示。還有許多地區被上調為「避免非必要旅行」的2級警示。

南韓外交部表示，根據相關法令規定，若是在4級警示區域旅行或滯留，可能會面臨法律處分。若有計畫前往4級警示的區域，應立即取消行程。

南韓外交部說明，接下來會持續關注柬埔寨的情勢，視情儣檢討是否要進一步調整旅遊警示等級。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

