國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本一間位於東京池袋的「女孩酒吧」爆出驚人醜聞，21歲女店長田野和彩因美貌與狠勁引發日台網友熱烈討論。她與39歲男店長鈴木麻央涉嫌強迫女員工在歌舞伎町大久保公園周邊賣春，短短3個月竟讓被害人接客約400人，還以暴力、監控等手段控制行動。

東京警視廳指出，這起案件發生在今年5至7月間，兩名嫌犯不僅強迫女員工在店內過夜，還用GPS隨時監控行蹤。被害人自去年9月進店工作後，常被以「容貌不佳、業績太差」為由辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌激辣醬、用香檳瓶或衣架毆打，並被威脅必須在公園附近拉客。警方調查發現，短短3個月，被害人就被迫為400名客人提供性服務。

在警方偵訊中，39歲的鈴木麻央否認指控，聲稱「沒有強迫賣春」，而田野和彩則坦承犯罪。日媒報導，兩人平時以暴力支配女員工，還曾逼她們在店裡睡覺，甚至在租屋被解約後，直接住進酒吧後台，生活完全受控。

案件曝光後，田野和彩的美貌先引起日網瘋傳，台灣網友看完也留言，「這女嫌犯顏值根本女星級」、「那個顴骨一看就是個狠角色」、「有點像北川景子」、「女人壓迫女人果然才是最狠的」、「這女的一看就大哥的女人」、「21歲就當雞頭，太厲害了」、「髮型很昭和但真的漂亮」、「這種長相在台灣夜店一定爆紅」。

10/14 全台詐欺最新數據

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲
快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚
快訊／蘋果M5晶片突襲！2新品售價曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

快訊／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

快訊／阿富汗首都驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

大乾爹4年砸500萬約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物：精神崩潰了

訪日觀光客今年突破3000萬人　消費額達6.9兆日圓再創新高

律師慘了！二度用AI寫法院文件「造假判例」　法官怒：浪費時間

解開360年謎團？　《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光

以軍控哈瑪斯還錯遺體　納坦雅胡警告：不解除武裝「地獄將爆發」

GG太大怕被偷！　他出奇招「鎖老二」恐怖腫脹急送醫

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

統一首度進軍70億元規模洋芋片市場　推集團品牌UNIDESIGN洋芋片

晶圓代工下半年產能利用率優於預期　零星業者醞釀漲價

陳庭妮愛「人高馬大拿Dior迷你包的反差」　曾敬驊想戒短褲自認私服太邋遢

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲！公布5大作為

英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

台足賽場驚見啦啦隊遭酸「丟臉」　小珍奶霸氣回嗆：遷怒啦啦隊才丟臉

金宇彬抗鼻咽癌「痛到不記得」　心態超正面：是上天給的禮物

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

快整理房間　3類日常用品變金礦

日本政府今（15）日公布，2025年1至9月訪日外國觀光客累計達3165萬500人次，較去年同期增長17.7％，以最快速度突破3000萬人門檻。

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

