女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本一間位於東京池袋的「女孩酒吧」爆出驚人醜聞，21歲女店長田野和彩因美貌與狠勁引發日台網友熱烈討論。她與39歲男店長鈴木麻央涉嫌強迫女員工在歌舞伎町大久保公園周邊賣春，短短3個月竟讓被害人接客約400人，還以暴力、監控等手段控制行動。

東京警視廳指出，這起案件發生在今年5至7月間，兩名嫌犯不僅強迫女員工在店內過夜，還用GPS隨時監控行蹤。被害人自去年9月進店工作後，常被以「容貌不佳、業績太差」為由辱罵，甚至遭到拳打腳踢、灌激辣醬、用香檳瓶或衣架毆打，並被威脅必須在公園附近拉客。警方調查發現，短短3個月，被害人就被迫為400名客人提供性服務。

在警方偵訊中，39歲的鈴木麻央否認指控，聲稱「沒有強迫賣春」，而田野和彩則坦承犯罪。日媒報導，兩人平時以暴力支配女員工，還曾逼她們在店裡睡覺，甚至在租屋被解約後，直接住進酒吧後台，生活完全受控。

案件曝光後，田野和彩的美貌先引起日網瘋傳，台灣網友看完也留言，「這女嫌犯顏值根本女星級」、「那個顴骨一看就是個狠角色」、「有點像北川景子」、「女人壓迫女人果然才是最狠的」、「這女的一看就大哥的女人」、「21歲就當雞頭，太厲害了」、「髮型很昭和但真的漂亮」、「這種長相在台灣夜店一定爆紅」。