政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

▲▼立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 三讀 還假於民 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院拍板韌性預算週五三讀 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院15日下午召開朝野黨團協商，討論攸關全民「普發現金1萬元」的《強化國安韌性特別預算案》。歷經3個多小時協商，朝野最終達成共識，僅保留8案送17日院會表決，其餘預算全數通過，預計同日三讀闖關成功，普發現金有望於11月下旬入帳。

立法院長韓國瑜主持協商，與會官員包括主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季及國防部長顧立雄等。三黨團代表簽署協商結論，表達一致支持。韓國瑜強調，保留案雖送院會表決，但部會仍可持續與各黨團溝通，「盡量求共識」。

這次特別預算總額上限5700億元，歲出5500億元，其中普發現金佔2360億元，另預留200億元彈性額度供產業支持。協商過程中，朝野對部分國防及宣導經費仍有意見，最終保留8案，包括凍結勞保與健保基金各1億元、刪除海委會強化國土防衛能量預算2億元、減列農漁村外銷冷藏經費25億元等。

在野黨也嚴審國防項目，針對「戰備飲用水」預算確定刪除4億元。對此，國防部表示尊重立法院決定，將依程序調整相關計畫。至於備受關注的「老屋修繕」及「防災物資整備」經費，也列為保留案待表決。

韓國瑜表示，本周五（17日）院會將宣讀通過非保留項目後，隨即表決保留部分，完成二、三讀程序。行政院預計於法定程序完成後，最快11月底前全民即可領到1萬元現金。

10/14 全台詐欺最新數據

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

攸關全民普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，將於本周五（17日）在立法院會進行三讀。總統兼民進黨主席賴清德15日在民進黨中常會中表示，該預算案對穩定經濟與強化國防至關重要，拜託立法院民進黨團全力支持，並呼籲在野黨鼎力相助，讓政策能順利上路。

立法院特別預算普發現金韓國瑜朝野協商

