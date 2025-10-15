普發現金1萬最快11月領！賴清德喊話朝野「一起讓預算過關」

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

攸關全民普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，將於本周五（17日）在立法院會進行三讀。總統兼民進黨主席賴清德15日在民進黨中常會中表示，該預算案對穩定經濟與強化國防至關重要，拜託立法院民進黨團全力支持，並呼籲在野黨鼎力相助，讓政策能順利上路。

賴清德指出，「韌性特別預算案」是為因應國際局勢變化及台美關稅談判結果，內容涵蓋產業發展支持、勞工就業穩定、國土韌性與國防安全強化等面向。他強調，這是政府落實民生照顧與經濟韌性的具體作為，期盼朝野能攜手通過，展現團結應對外部挑戰的決心。

行政院通過的特別預算案經費上限為新台幣5700億元，歲出編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另預留200億元作為後續產業支持空間。根據規劃，特別預算公布後一個月內即可啟動發放程序，若順利三讀通過，最快11月中下旬全民可領到1萬元現金。

立法院長韓國瑜14日召集各黨團協商，朝野達成共識，17日院會將處理韌性特別預算並完成三讀，當日不進行施政質詢與臨時提案，以加速審議進程。韓國瑜也呼籲各黨團秉持「國家優先」原則，共同推動預算過關，讓民眾儘早感受到政策成果。

此外，針對近期社會關注的中國介選疑慮，賴清德也在中常會中重申，民進黨推動的「國安十法」修法，旨在防範中國滲透與介選，並呼籲各政黨團結守護台灣民主。