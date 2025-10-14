朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

▲立法院副院長江啟臣14日主持立法院院會，並宣告朝野協商結論。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」上週在立法院財委會聯席會初審完畢，但藍委馬文君針對國防預算提49個刪減案部分仍需由立法院長韓國瑜召集朝野協商處理。立法院朝野黨團今（14日）達共識，預計明下午進行協商，17日完成三讀程序，並不提出復議。而根據韌性特別條例規定，普發1萬元將在特別預算公布後1個月內開始執行發放；換句話說，最快11月中下旬民眾就可請領。

立法院朝野黨團14日上午協商達共識，針對上述特別預算案，請各黨團於明中午12時前，將相關的提案，送至財委員會彙整，逾時不再收案；待財委員會收案彙整後，提供各黨團及相關行政部門參考，同日下午進行協商。另各黨團同意該特別預算案17日院會進行處理，完成三讀程序，並不提出復議；當日院會不進行施政質詢，並處理不須協商議案，當次會議不處理臨時提案。此協商上午已經院會主席江啟臣宣告。

朝野針對韌性特別預算案共提出237案，立法院財委會上周以「兩天一次會」形式連兩日審查，並初審完畢送出委員會，但馬文君針對國防部主管預算提出逾50案，包括49個刪減案、2案主決議，馬認為相關預算與公務預算重複編列，包含刪除採購長效飲用水近8億元等案，朝野無共識，49案全數保留送協商。

馬文君指出，國防部編列預算達1132億餘元，其中國防部聯合作戰中心要購買每張5萬元的長官座椅；兵棋室編列的設備更新預算為3045萬元，會議桌椅的預算就高達250萬元，而國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

根據韌性特別條例規定，在該特別預算公布後1個月內開始執行發放，並於7個月內發放完畢。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後1個月內就可以發放。換句話說，若韌性特別預算案17日完成三讀，並待總統公告，11月中下旬即可開始普發現金1萬元。