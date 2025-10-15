賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉，各黨派布局備受矚目，有媒體報導稱，總統兼民進黨主席賴清德9月曾和黨員說，台北市長蔣萬安沒有那麼強，跟立法院長韓國瑜差不多而已。對此，當天全程在場的民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（15日）表示，這完全不在她的印象中，也不認為是那天討論的重點，「總統並沒有提到蔣萬安強不強這樣的事」。

面對2026地方選舉，外界關注民進黨會推派哪位人選與國民黨現任台北市長蔣萬安競選台北市長，而有媒體報導稱，賴清德9月曾向黨員表示，「其實蔣萬安沒有那麼強，就跟韓國瑜差不多而已」。

對此，吳思瑤今（15日）受訪表示，首先要澄清一下媒體所報導的那場黨內基層座談，「吳思瑤我本人全程在場」，大概會議有3小時，賴清德非常重視在地議員意見，所以那天花了3小時跟台北市議員交換基層經營，民進黨在各項作為如何提升。

吳思瑤指出，媒體報導那天賴清德稱「蔣萬安沒有那麼強」，其實完全不在她的印象中，也不認為是那天討論的重點，「因為我現在完全想不起來那一天，總統曾經說過這樣的話」。

吳思瑤認為，極有可能是議員們總會關心2026地方選舉台北市布局，大家討論黨內如何產生市長候選人，母雞、小雞團隊能聯合作戰，大概是提到這些事項。她印象所及，「總統並沒有提到蔣萬安強不強這樣的事」，賴清德也不會去評論其他人的從政能力，她所認識的賴清德從來不會去評論人家的強弱。

吳思瑤說，如果媒體硬要做這樣的延伸，相關內容應當是還原在地台北市議員，希望黨中央在台北市長、市議員選舉這一役要集中火力。