　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉，各黨派布局備受矚目，有媒體報導稱，總統兼民進黨主席賴清德9月曾和黨員說，台北市長蔣萬安沒有那麼強，跟立法院長韓國瑜差不多而已。對此，當天全程在場的民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（15日）表示，這完全不在她的印象中，也不認為是那天討論的重點，「總統並沒有提到蔣萬安強不強這樣的事」。

面對2026地方選舉，外界關注民進黨會推派哪位人選與國民黨現任台北市長蔣萬安競選台北市長，而有媒體報導稱，賴清德9月曾向黨員表示，「其實蔣萬安沒有那麼強，就跟韓國瑜差不多而已」。

對此，吳思瑤今（15日）受訪表示，首先要澄清一下媒體所報導的那場黨內基層座談，「吳思瑤我本人全程在場」，大概會議有3小時，賴清德非常重視在地議員意見，所以那天花了3小時跟台北市議員交換基層經營，民進黨在各項作為如何提升。

吳思瑤指出，媒體報導那天賴清德稱「蔣萬安沒有那麼強」，其實完全不在她的印象中，也不認為是那天討論的重點，「因為我現在完全想不起來那一天，總統曾經說過這樣的話」。

吳思瑤認為，極有可能是議員們總會關心2026地方選舉台北市布局，大家討論黨內如何產生市長候選人，母雞、小雞團隊能聯合作戰，大概是提到這些事項。她印象所及，「總統並沒有提到蔣萬安強不強這樣的事」，賴清德也不會去評論其他人的從政能力，她所認識的賴清德從來不會去評論人家的強弱。

吳思瑤說，如果媒體硬要做這樣的延伸，相關內容應當是還原在地台北市議員，希望黨中央在台北市長、市議員選舉這一役要集中火力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

蔡英文談2018年谷底心境　民進黨團：賴清德應有所感應

柏油山爭議！陳其邁轟柯志恩烏龍爆料　他酸：高雄市長不保護高雄環境

點名美濃天坑、大坪頂柏油山　吳宗憲轟監院：還在睡！

黃國昌遭爆養狗仔又吸收駭客竊個資　綠委酸：昌ㄟ機器動得很厲害

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

賴清德稱蔣萬安沒那麼強？　吳思瑤駁：我全程在場！沒印象有提

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

虐打未滿月兒「跑去打電動」致死　台中狠爸遭重判10年

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

經濟部公布「光電板清潔片」！

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

逃逸移工賣帳戶給詐團　王世堅：人跑了重罰也沒用

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

國民黨主席選戰進入最後階段，目前由前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文選情最為激烈。郝龍斌今（15日）上午曬出與台北市長蔣萬安合照表示，蔣萬安認為國民黨需要「世代團結」，並認為郝龍斌是穩健務實合適的黨主席人選，能夠凝聚共識，也有中道理性的特質，能帶領國民黨「穩定團結、持續前進」。

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

百歲人瑞養生術曝光　確診新冠才獻「第一次」

百歲人瑞養生術曝光　確診新冠才獻「第一次」

賴清德台中便當會　定調何欣純角逐2026台中市長

賴清德台中便當會　定調何欣純角逐2026台中市長

賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純這樣說

賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純這樣說

關鍵字：

吳思瑤蔣萬安韓國瑜賴清德

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面