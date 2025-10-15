否認明年2月接黨團總召　蔡其昌笑：媒體常幫我點名找位置

記者詹詠淇／台北報導

針對2026九合一選舉，總統兼民進黨主席賴清德昨與台中地方黨公職召開便當會，會中定調2026台中市長參選人由立委何欣純出戰，立委蔡其昌則留在中央協助。何欣純回應，一切都還是尊重中央黨部的提名程序以及決定。蔡其昌今（15日）也說，全力支持。至於媒體人周玉蔻指出，「內定談好蔡其昌接續柯建銘，明年2月起擔任立院黨團總召。」蔡其昌則否認，「沒有這件事情」。他也無奈笑說，「媒體常常幫我點名幫我找位置」，他只有一個人，能力也沒那麼好。

針對昨日的便當會，蔡其昌今日上午受訪表示，大部分便當會時間都在講中央政策，希望讓地方議員了解，同時總統也聽取地方議員對國家政策或民眾希望協助解決的事項，如台中的中小企業在關稅後所面臨工具機、加工產業的衝擊和影響，總統也跟大家說明中央面對關稅衝擊時做了哪些措施，所以，其實很大部分都在討論這個。

蔡其昌說，其中有一部分，總統也表達他的想法，「總統希望我能夠留在中央協助他」，他希望台中未來經營交給何欣純委員，其實沒有很複雜，大概只有這樣，媒體也都已經寫到了。

至於是否明年2月會接總召？蔡其昌否認，「沒有這件事情」，因為總統沒談，「我們沒有談任何事情，那我其實已經講過很多次了」，就像媒體訪問他要問台中市長的事情，他都跟大家講。

蔡其昌說，總統上任以來執政相當辛苦，朝小野大讓很多政策推動產生障礙，所以面對2026年選舉，對他來講，「我會尊重總統的想法」，如果民眾有需求，他能力也做得到，「那我就會全力以赴」。

蔡其昌表示，「總統如果覺得我留在中央對他的執政幫忙比較大，那我想我擔任立法委員已經很久的時間，我很願意奉獻我的能力來協助總統。」所以其實也很簡單，總統只是把他的想法在那個現場做了一個表達，大概是這樣。

至於便當會有無特別提對手可能是江啟臣或楊瓊瓔？總統有無跟何欣純講期許？蔡其昌直言，沒有，現場很簡單，只有講這些，提名部分黨有制度，這要問中央黨部，看提名作業流程怎麼做。而對他來講，「哪裡是我能夠奉獻心力，我充分尊重黨跟總統的決定，所以我很早就已經講過相同的話」。

對此是否會覺得可惜，會希望留在台中打拚，或是提名何欣純時會全力支持？蔡其昌無奈笑說，「媒體常常幫我點名幫我找位置」，比如兄弟、朋友希望他繼續留在體育界服務，包括棒球或協助體育政策的推動；媒體又寫到什麼總召、立法院，又寫台中市長，「其實我只有一個人，我能力也沒那麼好啦」。

蔡其昌強調，他就是看整個黨的布局、總統的想法，「他到底希望我哪一塊可以協助，而這個事情有我可以做的到的，我就會盡力」。所以對他來講，位置沒有那麼重要，把能做的事做好，解決人民問題、國家問題，這是他的政治思維。若最後黨提名何欣純，「我一定會全力支持，這個不用多說，一定會這樣子」。

針對蔡其昌明年2月接總召的傳聞，民進黨立委吳思瑤受訪時也說，「我完全沒有聽說下一屆的總召喬好了這件事情」，可能是媒體人有他們的觀察、臆測、期待，但民進黨團從來沒有跳躍到下一屆總召是誰，沒有的事情就是沒有。現在黨團最重要的事是這個會期的工作，此會期面對總預算是不是又要重蹈覆轍？財劃法是不是又要來二度傷害？這些都是眼前最重要的事，下會期黨團幹部還沒有到討論的時間點，謝謝社會各界關心。