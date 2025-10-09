　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

▲▼ 觀光局召訓導遊、領隊和觀光人員，為疫後觀光做準備。（圖／觀光局提供）

▲觀光局將修法，導遊職前訓練節數將減少，並減少過時和重複課程。（示意資料圖／觀光局提供）

記者李姿慧／台北報導

導遊報考人數創新低，為吸引更多新血投入導遊行列，並兼顧觀光旅遊產業實務需求，觀光署預告修正《導遊人員管理規則》，鬆綁導遊職前訓練課程節次、刪除過時教材，其中導遊職前訓練節次將從98節減少為80節，目標115年6月1日上路。

觀光署表示，《導遊人員管理規則》此次修法主要是為了讓導遊選才、育才機制更符合市場導向，並能彈性因應旅遊產業和市場的快速變遷，以及兼顧觀光旅遊產業界實務需求，進而提升導遊人員專業職能水準、培育人才之目的，經廣納並彙整產、官、學各界意見後，就導遊人員職前訓練節次調整相關作業事項。

觀光署說明，經檢視現行訓練課程部分內容重複或與實務工作關聯性較低，已不符現今導遊職能需求，爰調整導遊人員職前訓練課程內容與總時數，整併重複課程、刪減過時內容，提升訓練效率與實務導向，培育符合產業需求之專業人力，因此導遊人員職前訓練節次，研擬修法從98節減少為80節課，每節課維持50分鐘。

此外，配合減少訓練時數調整，觀光署修法也擬修正重行參加訓練時數規定。導遊人員取得結業證書或導遊人員執業證後，連續三年未執行導遊業務者，應重行參加訓練結業，領取或換領執業證後，始得執行導遊業務，修法則規劃，重行參加訓練節次擬從49節課也減少為40節課。

相關法規預計從10月2日起預告60天，預告期滿後，觀光署將依照蒐集的各界意見進行法制作業，若修法順利，相關調整新規定目標將自115年6月1日施行。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

2025台東藝穗節　在山海地景中尋找解答

邁入第六屆的台東藝穗節將於10月18日至11月23日展開，台東縣長饒慶鈴8日北上召開記者會，宣布今年活動將呈現12場環境劇場與8場藝術工作坊。此次藝穗節首次推出6條「藝穗撞遊」路線，邀請觀眾走進街道、與藝術同行，讓觀眾在台東的山海美景中探索自我與土地的連結。

關鍵字：

導遊觀光署修法培訓訓練課程旅遊

