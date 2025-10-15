　
台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

▲獨臂台灣獼猴闖入汽車修護廠，對於四周也充滿好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣獼猴數量不斷增加。圖為2023年有獼猴闖入桃園市一處汽車修護廠。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

生活中心／台北報導

台灣獼猴數量不斷增加，危害農作物，讓不少農民苦惱。農業部長陳駿季今天在立法院答詢時表示，若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區；農業部已對外尋求更有力道的防治方法。

立法院經濟委員會今天邀陳駿季報告農業部業務。根據中央社報導，民進黨立委蔡易餘質詢指出，農業部在清除外來野生鳥類埃及聖䴉、爬蟲類綠鬣蜥，都有不錯成效，而台灣獼猴對農作物造成嚴重損害，讓農民相當無奈，農業部應正視山區猴害。

陳駿季指出，台灣獼猴已不是保育類動物，當涉及民眾生命財產安全時可撲殺，但獼猴的樣子讓人不願動手。他不是要危言聳聽，若再沒有積極防治作為，未來5年獼猴不只會出現在田間，可能還會走進市區。

蔡易餘開玩笑說，長得較醜又不像人的鳥類和爬蟲類無動物權，長得人模人樣的卻要保護，站在產業及生態平衡上，政府應介入適度處理。陳駿季回應，農業部已對外尋求更有力道的防治方法。

根據農業部目前公布的「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作方案」，輔導農民在合法使用的農地上，架設電牧器電圍網、防猴網罩或聲音驅趕器等設施防治猴害，降低收成受到損害。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

