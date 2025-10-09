植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才　盼補上農業防疫關鍵一環

▲新園鄉公所徵求儲備植物醫師。（圖／新園鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣新園鄉公所自8月起公告徵求儲備植物醫師，盼引進專業人力協助農民解決作物病蟲害問題，提升在地農業安全與產值。然而截至10月9日止，鄉公所已辦理三次公開徵選，仍未有人前來應徵，遂決定自10月9日至10月24日辦理第四次公開招募作業，希望能順利找到合適人選，讓「植物的醫生」真正走進新園。

「人有醫生，動物有獸醫，植物當然也需要醫生。」新園鄉生產水稻、香蕉、芹菜管、毛豆、苦瓜等多種農作物，在面臨氣候變化與病蟲害多樣化挑戰，專業植物醫師的需求日益迫切。去年《植物診療師法》三讀通過後，植物診療師正式納入國家考試制度，職責包括病蟲害診斷、協助農民精準用藥、合理施肥與病害防治諮詢等，並由農業部定期提供回訓課程，確保專業知識與時俱進。

在106年推動的食安五環改革政策決議，防檢署（現為農業部動植物防疫檢疫署）自當時導入植物醫師制度，逐步將儲備植物醫師分派至全國基層單位服務。截至目前，全國已有93位儲備植物醫師投入輔導工作，協助農民進行栽培管理與安全用藥，成效良好。新園鄉農業生產面積廣、作物種類多元，因此鄉公所特別向防檢署提出申請計畫，並獲准補助人事經費，希望能引進專業人力長期駐點，協助解決農民面臨的病蟲害難題，降低作物損失，推動永續生產。

不過，由於植物醫師屬新興專業，需具植物醫學相關學歷與專業訓練背景，因此地方基層單位徵聘不易。新園鄉公所自8月起已公告二次均無人報名，9月再次延長開放報名，仍未有人應徵。在此之前，為協助解決農民種植作業問題，鄉公所已和屏東科技大學植物醫學系「植物醫學教學醫院」合作，自今年3月起的每週三上午9點至12點由儲備植物醫師駐點鄉公所，提供作物病蟲害診斷防治建議，在現場協助農民解決問題。

鄉長方冠丁表示，綠色農業與食安管理是新園鄉近年重點推動方向，植物醫師的引入，不僅可協助農民減少農藥使用量，也能促進產銷履歷與友善環境耕作的落實。未來鄉公所將持續與學術單位及農會合作，並積極推廣植物醫師制度，希望能吸引更多青年專業人才投入基層服務，共同守護新園鄉的農業安全與環境永續。