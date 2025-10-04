　
生活

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

▲台南市長黃偉哲親自上直播平台「叫賣」麻豆文旦，掀起搶購熱潮。（記者林東良翻攝，下同）

▲教育部表示，文旦只是柚子的一種。圖為麻豆文旦。（記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

中秋節到來，柚子或文旦是應景水果。教育部進行科普，在LINE上PO出一張「文旦是柚子，那柚子也是文旦嗎？」圖卡，結果55%的人答錯。教育部表示，大家常把文旦叫成柚子，但文旦只是柚子的一種，除了文旦外，柚子家族還有紅柚、大白柚、西施柚等成員，同時也提醒挑選文旦3大重點「形狀、外表、重量」。

根據農業部資料，文旦只是柚子的一種，文旦屬於柑桔類果樹一種，常見的橘子、柳丁、葡萄柚等也是屬於柑桔類果樹的範圍。而文旦則有許多品種，台灣種植文旦，正式名稱應該是「麻豆文旦」，因為文旦雖從大陸引進台灣種植，但後來在麻豆這個地方種植的文旦品質變得更好，眾人開會後決定改名為「麻豆文旦」，來確定這個突變後文旦是新的品種。

▲▼教育部表示，大家常把文旦叫成柚子，但其實文旦只是柚子的一種。（圖／教育部提供）

▲教育部提醒挑選文旦的3重點：形狀、外表、重量。（圖／教育部提供）

教育部也提出挑選文旦的3大重點「形狀、外表、重量」，建議民眾挑選時，選擇「果形端正、底部開闊，外觀像不倒翁」，同時「果皮油胞、手感沉重」，因為果皮密又細緻，代表含水量高、果肉紮實，辭水（靜置約1至2周，讓表皮多餘水分蒸散）後的文旦會更甜。

此外，不少民眾在剝完柚子時，會開玩笑的將剝下柚子皮當成帽子，教育部也提醒，柚子皮的油脂對貓狗來說過於刺激，容易引發皮膚過敏或其他不適反應，為了貓狗健康，千萬不要給貓狗戴柚子帽。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中秋節柚子文旦教育部農業部

