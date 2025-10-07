陸停買美國大豆　川普政府施壓非洲亞洲國家增購

▲圖為美國大豆。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南華早報7日報導，自從中國大陸停止採購美國大豆以來，美國政府正敦促非洲與亞洲國家加大對美國大豆的採購力道。與此同時，美國政府也正在考慮推出農民紓困方案。

在關稅緊張情勢波及全球貿易之際，川普貿易團隊正尋求新市場。白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）6日表示，「我們正聯繫全球所有大豆客戶，作為貿易談判的一部分」。

中國大陸是美國大豆主要買家，但本季並未向美國進行任何採購，把訂單轉向巴西與阿根廷。此外，中方為了報復川普對中國進口商品加徵關稅，4月對美國大豆課徵25%關稅，進一步削弱美國大豆的價格競爭力。

除了中國大陸，美國大豆進口國包括墨西哥、歐盟、日本、印尼。不過川普團隊正試著進軍像印度這種已經背負關稅重擔的未開拓市場，同時美國農民正從越南到奈及利亞四處尋找買家。

另據路透、CBS新聞，根據多名知情人士的說法，川普政府正在考慮為農民提供一項大規模援助補貼計畫，金額可能介於100億美元至150億美元之間，相關計畫最快7日就會公布，且未來也可能會繼續追加補貼。

預計主要補貼對象會是大豆農民，其他大宗商品的農民也將受惠，但具體細節尚未敲定。不過消息人士透露，受到聯邦政府關門停擺的影響，相關計畫方案推行面臨阻礙。