男友根本沒離婚！她驚覺受騙　氣到「揮刀斬命根」

▲男子謊稱已與元配離婚，謊言被揭穿後，立刻被新歡砍傷陰莖。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞新山市（Johor Bahru）發生駭人案件，一名34歲女子發現自己遭到欺騙，原來男友竟尚未與家鄉的元配妻子離婚，憤而持刀割下對方生殖器，目前已被逮捕。

綜合外媒報導，警方8日上午10時45分接獲通報得知，一名33歲孟加拉籍男性陰莖遭割傷，於當日中午成功逮捕涉案女子。

初步調查顯示，涉案2人都來自孟加拉，女子得知受害者與她發展戀愛關係，卻未與故鄉妻子辦理離婚手續後，憤而持刀犯案，犯案動機被歸類為「忌妒」。

Woman in Johor Bahru cuts off lover’s genitals after finding out he had not divorced his wife



???? https://t.co/BPOvKwG7Xr pic.twitter.com/hxTtoO2OdL — MustShareNews (@MustShareNews) October 11, 2025

受害者的生殖器和左手嚴重受創，已被緊急送往新山蘇丹阿米娜醫院（Sultanah Aminah Hospital）接受治療。警方則在現場查獲一把長達29公分的刀具，研判就是凶器。

女嫌無犯罪前科，而且藥檢呈陰性反應，將依馬來西亞《刑法》第326條重傷害罪、《移民法》第6條第1款缺乏有效旅行文件罪進行調查。