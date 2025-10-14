大馬校園爆殺人！14歲男持刀刺死16歲學姐　老師試圖制止受傷

▲馬來西亞14日發生校園殺人事件，14歲男學生持刀刺死16歲女生。（圖／翻攝自星洲日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一所國中14日上午發生校園刺殺案，一名14歲男生持童軍刀刺死16歲學姐，現場一名試圖出手制止男生犯案的老師也受傷。警方案發後到場封鎖現場，據傳全校學生被指示暫時不得離校，必須配合警方調查直到另行通知為止，家長接不到孩子感到相當緊張，只能在校門口等。

星洲日報報導，涉案嫌犯是一名14歲男學生，當時正值休息時間，沒想到卻發生持刀刺人事件，導致16歲女生葉欣碹（音譯）死亡。據信當時校內一名老師曾上前試圖阻止，但在過程中受傷。當地警方上午9時39分接獲校方報案之後到場調查，在現場起獲一把童軍刀，嫌犯被捕。已知涉案雙方皆為華裔，警方封鎖現場進行調查。

根據家長的說法，校方原先安排學生在11時30分放學，但當她11時35分到學校之後，發現警方已經駐守在校園，全體學生被指示暫時不得離校，必須配合警方調查，直到另行通知。

也有家長透過社群媒體發文表示，她的孩子就在這所學校念書，但全校學生都被要求不得離開，必須留校配合調查，「天啊！校園輪姦案還沒平息，現在我孩子的學校又發生凶殺案……我們全家都在校門口等著孩子出來，我們擔心得瑟瑟發抖！」

此前，馬來西亞一名15歲女學生2日在下課之後回教室拿資料，卻遭2名學長在教室內性侵，當時還有另外2名男學生圍觀把風並拍攝影片。案發後，4名17歲男學生遭逮捕，受害女學生情緒受到極大衝擊，不敢返校上課。