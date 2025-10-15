　
地方 地方焦點

耗資近3千萬！花蓮吉安太昌路解除黑板樹隱患　提升路網安全　

▲▼鄉長游淑貞親偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲鄉長游淑貞親偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉太昌路提升道路安全改善工程完工，鄉長游淑貞日前偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質，逐段檢視路面平整度與排水設施，親自把關施工內容到位。

▲▼鄉長游淑貞親偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉公所表示，該路段兩側黑板樹歷經約42年生長，根部侵入路基導致隆起龜裂、根部腐蝕常傾倒釀災、樹根殘枝造成排水不良，長年影響行車安全甚鉅。為徹底改善問題，吉安鄉公所自今年三月啟動「太昌路提升道路品質工程」，總經費1,920萬元，其中內政部國土管理署補助1,000萬元、公所自籌920萬元，工程已於9月順利完工，營造更安心的通行環境，獲得鄉親高度肯定。

▲▼鄉長游淑貞親偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

太昌路是吉安鄉的重要交通要道，過去兩側黑板樹根系長年侵入排水溝渠與路基結構，導致路面龜裂不平，不僅影響行車安全，更造成排水不良。且111年警方亦曾接獲民眾報案，指出該路段黑板樹傾倒導致車輛受損與乘車民眾受傷等情事，顯示改善工程的必要性與急迫性。此次工程針對路面與周遭環境進行全面改善，移除老化黑板樹以消除倒塌隱患，並保留五棵壯碩健康樟樹；刨除重鋪414公尺瀝青路面，並於南側農田水利會灌溉排水溝渠（吉安圳1幹線6支線9分線）增設410公尺鋼構護欄，防止車輛跌落，有效提升汽機車行駛與行人通行的安全性。

▲▼鄉長游淑貞親偕同代表會、各村長們前往實地會勘工程品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞指出，此次工程徹底改善長年受黑板樹根與排水問題影響的道路結構，讓用路人行車更加安全，提升了通行舒適度與道路安全性。感謝內政部國土管理署重視地方需求、鄉民代表會全力支持自編預算挹注，讓公所能順利推動這項改善工程。未來公所將持續檢視鄉內道路養護需求，逐步打造安全、平整又舒適的交通路網，守護每一位鄉親的行車安全。
 

