社會 社會焦點 保障人權

還有土沙流出！馬太鞍堰塞湖維持紅色警戒　交通管制範圍曝光

▲▼花蓮縣長徐榛蔚25日晚間前往災害前進指揮所召開第6次工作會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

針對馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮縣災害前進指揮所召開第6次工作會議，跨單位協調各項救災工作，其中，農業處長陳淑雯提醒，堰塞湖上游仍持續有土砂流出「紅色警戒未解除」，提醒民眾切勿靠近馬太鞍溪河道周邊，並注意自身安全。

消防局長吳兆遠指出，光復鄉佛祖街因水位過高、水流持續溢入，且淤泥堆積嚴重，造成搜救困難、影響進度，目前由環保局調度機具不間斷作業，特搜隊持續搜救。

環保局長饒慶龍說明，目前在各單位的協助下，24小時持續清淤作業，包含台北市、桃園市、基隆市與雲林縣等縣市政府，以及國軍、慈濟、嘉邑行善團與亞泥等中央和民間單位，持續投入人力及機具協助。目前分做6工區清淤作業，預計明日新增阿多莫部落工區前進193線。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚25日晚間前往災害前進指揮所召開第6次工作會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼前來協助救災的各縣市單位人員分7個工區清淤善後。

農業處長陳淑雯提醒，依據農業部林保署「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單第17報」，目前監測仍為紅色警戒狀態，堰塞湖上游仍持續有土砂流出，提醒鄉親除整理環境外，注意自身安全。

縣長徐榛蔚則特別再次感謝各界馳援，縣府與中央、國軍及各救援團體將持續並肩作戰，無論是縣內外人力、國軍，還是來自各級政府、公益團體。徐榛蔚強調，縣府與各單位24小時不間斷作業，全力加快搜救及清理進度，協助鄉親盡早恢復生活環境。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚25日晚間前往災害前進指揮所召開第6次工作會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▊光復鄉-災區物資領取資訊：
電話：0966-589021。
地點：光復鄉大進村糖廠街19號後方停車場

▊警察局災區交通管制：
1.中正路一段與佛祖街口
2.中正路一段與林田幹線口
3.中正路一段與林森路口
4.指揮所東側停車場
5.中山路二段中正路一段路口 

09/25 全台詐欺最新數據

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程

受到颱風樺加沙帶來的豪雨影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午2時50分發生溢流，洪水重創光復鄉。林業及自然保育署（以下稱林保署）公布一段3分鐘影片，說明馬太鞍溪堰塞湖的狀況，以及為何不能先使用工程手段破壞壩體或引流的原因。

光復鄉泥濘怎清？怪手輪班、國軍徒手挖

光復鄉泥濘怎清？怪手輪班、國軍徒手挖

堰塞湖溢流「空拍見湖水少75%」　林保署：蓄水估剩2300萬噸

堰塞湖溢流「空拍見湖水少75%」　林保署：蓄水估剩2300萬噸

馬太鞍堰塞湖「是大安森林公園5倍」　3大關鍵難解！

馬太鞍堰塞湖「是大安森林公園5倍」　3大關鍵難解！

南投出動清溝車進行清淤防汛演練

南投出動清溝車進行清淤防汛演練

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

