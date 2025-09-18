耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

▲縣長徐榛蔚親自現地會勘南區玉長大橋工程進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為確保鄉親通行權益，花蓮縣長徐榛蔚責成縣府團隊密集掌握0918復建工程進度，監督工程如期如質完成。9月16日親自現地會勘南區重點橋梁重建，其中玉長大橋部分，預計進度46.84%，實際進度50.28%，超前3.44%，將在115年11月7日完工。

徐榛蔚說明，玉長大橋復建工程於113年2月17日開工，重建經費為5.2億元，施工進度順利，目前各項作業均依計畫推展，進度表現優於預期。她強調，橋梁建設不僅是地方交通的命脈，更是居民生活、觀光發展及產業運輸的重要支撐，縣府將嚴格把關施工品質，確保安全無虞。

▲耗資5.2億的玉長大橋復建工程進度超前，預計明年11月7日提前完工。

縣府進一步說明，除了玉長大橋，針對0918及0403等重大災害所受影響的基礎設施，縣府團隊皆持續推動復建工作，確保工程進度與安全標準全面落實。未來完工後，不僅將強化橋梁結構耐用性與通行安全，更能提供居民與遊客更加完善的出行體驗，為花蓮交通建設及永續發展奠定堅實基礎。

玉長大橋（花75鄉道）工程大事記：

111年09月18日 發生震災

111年 09月30日 盤點後提報工程會

111年 10月5日 召開開整備會議

111年10月13日 工程會核定

111年10月07日 議會審議通過預算案4億9789萬餘元

111年11月08日 完成規劃設計標招標

112年5月19日 完成基本設計

112年8月24日 完成細部設計

112年11月29日 完成工程標招標

112年12月30日 玉長大橋動土暨民眾說明會

113年02月17日 開工

113年08月08日 玉長大橋完成全部基樁

114年9月15日 至今預計進度46.84% 實際進度50.28 %

