男自家被2比特犬攻擊　鄰居聽恐怖慘叫聲「揮斷開山刀」仍救不回

▲男子遭所養的比特犬攻擊。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子在自家遭所養的2隻比特犬攻擊，鄰居聽到他的淒厲叫聲，目睹可怕畫面，當下只能拿著開山刀去救他，結果刀都砍斷了還無法控制住狗，直到警方抵達現場才阻止，現場到處是血。

事件12日下午發生在巴克利夫(Bacliff)當地社區中，45歲男子荷西(Jose 'Eddie' Heriberto Padron Castillo)在自家前院遭所養的2隻比特犬攻擊，最後不幸身亡。鄰居表示，事情起因於荷西試圖阻止寵物犬去追一輛路過的高爾夫球車。

鄰居埃克孔蒂塔(Jesus Excontitta)表示，當時他聽到荷西絕望又慘烈的求救聲，促使他決定拿開山刀救人，結果目睹荷西的手臂被比特犬咬住，他砍向其中一隻比特犬，然而無論他怎麼砍，狗都不肯鬆口，最後甚至把刀都砍斷。

埃克孔蒂塔好不容易讓一隻狗鬆口後，又衝回家中拿了第二把刀來，繼續對抗第二隻狗，過程中他只記得荷西不斷哭喊並且向他求救，直到警方趕到現場開槍，才終於制伏比特犬。

荷西被緊急送醫後，最後仍因傷勢太嚴重身亡，警方已將涉案的2隻比特犬安樂死。埃克孔蒂塔表示，這些狗從小和荷西一起長大，每天都受到很好的照顧，他也不明白為什麼會發生這種事。