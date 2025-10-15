美籍男誤闖央廣「圓山微波站」受困5小時　獲救稱：上去看風景

▲美國籍男子誤闖央廣圓山微波站，獲救稱「上去看風景」。(圖／畫面翻攝Google Maps）

記者邱中岳／台北報導

央廣在近日發生有工程師自己編寫程式攻擊自家網站事件，另外在2024年曾發生一名美國遊客誤以為圓山微波站是觀景平台，就跑進去「看風景」，結果受困在裡面，利用網路向國外的家屬求助，家屬透過外交系統尋求台灣幫忙，最後順利在微波站二樓找到受困的美籍男。

這名從美國來台的23歲觀光客，2024年6月在台北旅遊期間，到北市圓山登山步道爬山，下山時發現有一個觀景平台，推開安全門誤闖進去，但因安全門只有單向可以進出，美籍男就被困在二樓，他立刻向國外的家人求救。

男子家人透過外交系統聯繫台灣外交部，並且由外交部通知北市警局中山分局協尋，美籍男告知誤闖進去微波站，警方原本以為是北市大直北安路上的微波站，與央廣人員遍尋不著之後，才想到山上還有一個圓山微波站，立刻前往找人。

警消經過5小時後，順利在央廣的圓山微波站二樓頂找到受困的美籍男，並協助下山。據悉，當天晚上約接獲5、6通電話報案，但因為描述地點不清楚，所以直到次日凌晨才順利找到人，在登錄資料後交給美國在台協會處理。

據悉，美籍男脫困後表示，當時在登山步道運動，看到一個微波站，就跑進去二樓觀景平台看風景，所以才會被反鎖在二樓。由於微波站是關鍵基礎建設，屬於國土辦公室列管，本案也依照相關規定呈報給國安相關單位處理。