國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

逼11歲女童「人獸交」狂拍性愛片！　變態凶手竟是親生媽媽

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲美國佛州發生母親強迫女兒拍攝性愛影片的駭人案件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人案件，一名母親涉嫌強迫11歲親生女兒拍攝性愛影片，其中甚至包括人獸交的恐怖畫面，並將內容提供給戀童癖觀看，如今已遭逮捕，並面臨41項重罪指控。

《紐約郵報》報導，皮內拉斯郡（Pinellas County）警方查獲一名38歲男子持有兒童色情影片後，循線搜查並鎖定嫌犯，13日在其住家逮捕這名恐怖的母親。

警長瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）透露，今年3至4月期間，該母親至少拍攝14支不堪入目的影片，內容是強迫女兒進行各種性行為，對象甚至包括家中寵物狗。

瓜爾蒂耶里痛斥，這是最嚴重的兒童虐待案件，「這不僅僅是性侵兒童，而是一名母親對年幼女兒的嚴重性虐待，只為滿足成年人觀看兒童性行為的變態慾望。」

當局推測，該母親與持有影片的38歲男子可能透過網路認識，但仍在釐清是否涉及金錢交易。目前尚不清楚影片是否散布給更多人，或者受害女童究竟被迫拍攝多少影片，但其他家人並不知情，這些駭人行為也未擴及受害女童的另一名手足。

當地兒童家庭服務部門介入後，受害女童已交由父親監護，母親被關進郡立監獄，並且面臨41項罪名，包括4項重度性侵罪、13項散布兒童色情內容罪、13項兒童性行為罪、3項涉及動物的性行為罪等，14日出庭時被法官下令禁止接觸女兒。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。
 

 
 
