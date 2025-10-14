擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

▲女子拔插頭用來充電，意外被罰錢。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

巴哈馬一名女子到美國拉斯維加斯度假時，因為擅自拔掉房內迷你酒吧插頭，幫兒子的手機充電，退房時發現被加收224美元（約台幣6千多元）費用，氣得把事件分享到網路上，引發網友討論。

女遊客巴特勒(Sharina Butler)表示，她8月前往拉斯維加斯度假時，入住一間位於拉斯維加斯大道上的飯店，沒想到因為幫兒子的手機充電，收到一筆意外帳單。

巴特勒氣憤表示，她拔掉迷你酒吧的插頭時，完全沒注意到托盤旁一張小卡片上寫著，若是拔掉插頭充電，每晚會收取56美元（約台幣1727元）費用，等到4天後退房時才被告知，「托盤上的字那麼小，我又沒打算碰那些東西，誰會去看啊」。

巴特勒表示，因為她覺得飯店的作法太不合理，所以她拒絕支付這筆費用。影片曝光後獲得10萬多次點閱，許多網友支持巴特勒立場，痛批愈來愈多飯店愛用各種名義亂收錢。還有網友分享，她入住同間飯店時，要求飯店人員幫忙把托盤上的物品移走，竟然也要50美元（約台幣1536元）。