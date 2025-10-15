　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）13日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）主持加薩和平峰會，並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同出席。有趣的是，川普發表演說後，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）進行了一段私下交流，不過音麥克風未關而意外被現場直播，引起外界討論。

▲▼印尼總統私下請託川普忘關麥克風，全場都聽見。（圖／路透社）

▲印尼總統私下請託川普忘關麥克風，全場都聽見。（圖／路透社）

根據路透社和雅加達環球報（Jakarta Globe）的報導，川普在演講結束後準備離開講台時，普拉伯沃突然上前交談。對話中，普拉伯沃提到某個治安不佳的地區，並提出希望能見川普的次子艾瑞克（Eric Trump）的請求。川普當場答應，表示會安排艾瑞克打電話給他。兩人還提到一名叫「哈利」（Hary）的人士，並討論移至更安全的地點。對話全程透過未關的麥克風傳送至全場，甚至被媒體錄下。

川普的次子艾瑞克和長子小唐（Donald Trump Jr.）均是川普集團的執行副總裁，該集團業務涵蓋房地產、酒店及區塊鏈領域。至於對話中的「哈利」是否為印尼富豪陳明立（Hary Tanoesoedibjo）仍不明確。陳明立是MNC集團的創辦人兼主席，與川普集團有長期合作，包括印尼的麗多經濟特區及峇厘島豪華度假村的開發，但這些項目進度均面臨挑戰。

白宮與MNC集團目前未針對此事作出回應。印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）表示，普拉伯沃和川普的交談內容可能涉及私人或商業事項，但未透露更多細節。川普在峰會上高度讚揚各國領袖的合作，並特別提到印尼的成果，稱「很高興有你們」，為整場峰會畫下句點。

10/13 全台詐欺最新數據

台美關稅談判近期完成第5輪實體磋商，台灣提出「台灣模式」獲美方正面回應。而針對美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」，前駐歐盟代表李淳今（14）日接受直播節目《午青LIVE》專訪表示，對方是先丟出較高的談判籌碼慢慢談，因為這其實是殺雞取卵，反而不利於美國長期目標，大家不用過於擔心，相信美國不會堅持「台美晶片五五分」，談判團隊當然也不會同意。

川普

