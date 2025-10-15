印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）13日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）主持加薩和平峰會，並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同出席。有趣的是，川普發表演說後，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）進行了一段私下交流，不過音麥克風未關而意外被現場直播，引起外界討論。

▲印尼總統私下請託川普忘關麥克風，全場都聽見。（圖／路透社）

根據路透社和雅加達環球報（Jakarta Globe）的報導，川普在演講結束後準備離開講台時，普拉伯沃突然上前交談。對話中，普拉伯沃提到某個治安不佳的地區，並提出希望能見川普的次子艾瑞克（Eric Trump）的請求。川普當場答應，表示會安排艾瑞克打電話給他。兩人還提到一名叫「哈利」（Hary）的人士，並討論移至更安全的地點。對話全程透過未關的麥克風傳送至全場，甚至被媒體錄下。

川普的次子艾瑞克和長子小唐（Donald Trump Jr.）均是川普集團的執行副總裁，該集團業務涵蓋房地產、酒店及區塊鏈領域。至於對話中的「哈利」是否為印尼富豪陳明立（Hary Tanoesoedibjo）仍不明確。陳明立是MNC集團的創辦人兼主席，與川普集團有長期合作，包括印尼的麗多經濟特區及峇厘島豪華度假村的開發，但這些項目進度均面臨挑戰。

白宮與MNC集團目前未針對此事作出回應。印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）表示，普拉伯沃和川普的交談內容可能涉及私人或商業事項，但未透露更多細節。川普在峰會上高度讚揚各國領袖的合作，並特別提到印尼的成果，稱「很高興有你們」，為整場峰會畫下句點。