曝2026選新北市長機率　李四川笑：蔣萬安現在根本不理我

▲蔣萬安（左）、李四川（右）。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉將近，現任台北市副市長李四川在新北市長民調中暫時領先，而李四川日前受訪時也首度鬆口，若黨內有共識、明年確實需要他承擔責任，他「不會排斥」，也願意挺身而出。李四川今（14日）接受資深媒體人黃光芹受訪時，被問到台北市長蔣萬安是否有支持？李四川笑說，「我到現在都跟以前一模一樣，蔣萬安現在根本不理我，因為不理我，我就會繼續坐在那裡。」

談及2026的新北市長選舉，李四川說，自己目前的態度還是跟去年一模一樣，因為過去擔任過黨的秘書長，以前都是勸別人出來承擔，現在換別人問，自己都說該換年輕人了。他說，10年前自己就常講國民黨的問題就是「老人不退，年輕人不敢挑戰」，現在這句話也應該用在他身上了，應該讓給年輕人努力。

李四川強調，假設到明年，年輕人真的沒有辦法承擔，「要我承擔，我也不排斥。」工程人員並不是說對社會、對國家沒有責任感，但是真的很不喜歡選舉。他說，過去大家也是勸他選高雄市長，但他提出「參選不競選」的想法，會登記參選，也會幫小雞助選，但不成立任何競選服務處，因為過去擔任過副市長，市民也看過他，如果願意投他就投，畢竟他不是來享受的，是要做工作的，這樣他也不必募款欠人情，市民願意讓他服務就繼續服務。他也笑說，很多人告訴他太過天真，選舉不是這樣子的。

有關藍白合方面，李四川則說，仍有待新任黨主席上任，以黨中央為主。至於蔣萬安的態度為何？有無表態支持？李四川則笑說，「他現在根本不理我，因為他不理我，我就會一直坐在那裡啊！」

