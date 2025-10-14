　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝2026選新北市長機率　李四川笑：蔣萬安現在根本不理我

▲▼台北市長蔣萬安今天與副市長李四川、張溫德主持防颱應變會議。（圖／記者莊喬迪攝）

▲蔣萬安（左）、李四川（右）。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉將近，現任台北市副市長李四川在新北市長民調中暫時領先，而李四川日前受訪時也首度鬆口，若黨內有共識、明年確實需要他承擔責任，他「不會排斥」，也願意挺身而出。李四川今（14日）接受資深媒體人黃光芹受訪時，被問到台北市長蔣萬安是否有支持？李四川笑說，「我到現在都跟以前一模一樣，蔣萬安現在根本不理我，因為不理我，我就會繼續坐在那裡。」

談及2026的新北市長選舉，李四川說，自己目前的態度還是跟去年一模一樣，因為過去擔任過黨的秘書長，以前都是勸別人出來承擔，現在換別人問，自己都說該換年輕人了。他說，10年前自己就常講國民黨的問題就是「老人不退，年輕人不敢挑戰」，現在這句話也應該用在他身上了，應該讓給年輕人努力。

李四川強調，假設到明年，年輕人真的沒有辦法承擔，「要我承擔，我也不排斥。」工程人員並不是說對社會、對國家沒有責任感，但是真的很不喜歡選舉。他說，過去大家也是勸他選高雄市長，但他提出「參選不競選」的想法，會登記參選，也會幫小雞助選，但不成立任何競選服務處，因為過去擔任過副市長，市民也看過他，如果願意投他就投，畢竟他不是來享受的，是要做工作的，這樣他也不必募款欠人情，市民願意讓他服務就繼續服務。他也笑說，很多人告訴他太過天真，選舉不是這樣子的。

有關藍白合方面，李四川則說，仍有待新任黨主席上任，以黨中央為主。至於蔣萬安的態度為何？有無表態支持？李四川則笑說，「他現在根本不理我，因為他不理我，我就會一直坐在那裡啊！」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

曝2026選新北市長機率　李四川笑：蔣萬安現在根本不理我

傅崐萁撇責稱非縣府執行撤離　沈伯洋舉1例嘆：連法條都不會看

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

全國社宅已超過22萬戶　內政部：百萬租屋家庭計畫穩健推動

民進黨團赴監察院檢舉　民眾黨：再次示範用國家機器鬥爭政敵

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

傅崐萁稱「鄉鎮公所負責撤離」嗆官員重讀國小　綠：搞不清法規？

曝2026選新北市長機率　李四川笑：蔣萬安現在根本不理我

傅崐萁撇責稱非縣府執行撤離　沈伯洋舉1例嘆：連法條都不會看

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

更多熱門

相關新聞

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，市府盼能與新壽合意解約，但雙方解約金仍未有共識。台北市副市長李四川今（14日）接受資深媒體人黃光芹專訪時透露，北市府也問過新壽多少錢願意解約，市政府的條件為新壽繳給市府的錢、設計費開銷、利息等等都還，並按照繳了32.7億的報酬率給新壽，計算下來多出將近8億元，但新壽不接受，要求計算50年利潤，大概要107億元。

郝推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端

郝推「國民黨北京辦事處」　梁文傑憂弊端

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文：我虛心受教

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文：我虛心受教

關鍵字：

國民黨李四川新北2026

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面