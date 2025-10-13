　
社會 社會焦點 保障人權

假冒地檢署、警局！「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

▲▼網路購物,信用卡,金融詐騙,詐騙。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新北檢破獲電信詐欺案件，將7人提起公訴。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

新北地檢署指揮中和分局偵辦電信詐欺、洗錢集團案件，發現2名通訊行業者與詐騙集團合作，假冒金融機構、警察局、地檢署，騙走被害人的提款卡密碼後，再利用買賣手機來洗錢，或是直接將帳戶提領一空，詐騙金額破2千萬，檢警逮捕5人到案，13日宣布偵結，依照詐欺取財、一般洗錢等罪嫌，將7名犯嫌提起公訴。

新北檢指出，李姓、黃姓通訊行業者與詐騙集團承租多處房屋並申辦市話，透過轉換器供集團成員從境外致電被害人，假冒金融機構、警察局或地檢署，告訴被害人因涉及犯罪，需要交付提款卡、密碼配合調查，等到被害人依照指示交付後，再將被害人帳戶提領一空，或是用人頭電話註冊購物網站會員帳號後，用被害人的存款來購買手機，再將手機轉賣給他人進行洗錢。

根據檢方調查，被害人數將近20人，詐騙金額高達2千多萬元，檢方指揮警方針對詐騙轉接機房等8處執行搜索，拘提李男等5人到案，其中就李男部分，向法院聲押禁見獲准。

檢方提醒，詐騙集團利用轉接機房，繞過國際電話語音警示機制，假冒金融機構、警察局或地檢署撥打電話予民眾， 謊稱涉及洗錢或其他刑事案件，要求配合監管帳戶，強調偵查不公開勿告知親友等話術，是詐團慣用的犯罪手法。檢方呼籲，民眾對於此類犯罪手法宜謹慎提防，如接獲顯示國內不明來電，仍須提高警覺小心求證。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

新北電信詐欺

