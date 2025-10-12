新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

▲位於幸福捷運站旁的頭前運動公園，是新莊區最受歡迎的特色公園。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

洗手是最簡單、也最有效的防護病菌方式。世界衛生組織（WHO）將每年10月15日訂為「世界洗手日」，呼籲全民養成良好手部衛生習慣。新北市政府景觀處今（12）日表示，洗手不僅是醫院、學校的日常要求，更應融入日常生活之中；特別是在民眾經常使用的公園中，因接觸遊具、運動器材及草地頻繁，洗手設施更是不可或缺。趁著世界洗手日到來，景觀處特別介紹兩座貼心設有洗手設備的特色公園，提醒大家遊玩後別忘洗手，玩得開心又安心。

位於汐止區國道3號高架橋下的林森橋下兒童遊戲場，是結合多功能運動設施的熱門遊憩場域。園內設有挑戰性十足的遊具、球場及體健設施，分齡規劃完善，滿足不同年齡層的需求。橋下空間不僅遮陽避雨，更設有7盞景觀高燈，夜間活動安全又明亮。遊戲場旁貼心設置洗手台，具備夜間照明與兩種高度設計，讓孩童能自主洗手，從小培養良好的衛生習慣。

▲頭前運動公園內還有彈跳床、平衡木及沙坑等，沙坑區旁設有洗手設備，遊戲結束後可以沖洗手腳。

另一座位於幸福捷運站旁的頭前運動公園，則是新莊區最受歡迎的特色公園之一。園內設有PU步道、天梯體能組、球場及多元運動設施，滿足不同年齡的運動需求。遊戲場以「漫步森林冒險島」為主題，包含樹梢觀察站、石子滑梯、彈跳床、平衡木及沙坑等設施，讓孩子盡情探索玩樂。其中沙坑區旁設有洗手設備，方便遊戲結束後即時清潔手腳，乾淨又衛生。

景觀處長林俊德表示，洗手是健康的第一步，民眾於公園活動後應養成隨時洗手的習慣，維持清潔與健康。新北市各地特色及共融公園設計多樣，處處可見貼心的公共設施，歡迎市民多加利用，每週抽空走入公園，親近自然、強健體魄，享受健康好生活。欲了解更多公園資訊，歡迎至新北市景觀處網站查詢。

▲汐止區林森橋下兒童遊戲場為汐止區提供最佳的休憩場域。