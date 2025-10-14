　
地方 地方焦點

第16屆巨人盃少棒賽登場！40支勁旅齊聚台南　主場小將誓奪金盃

▲2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」，14日在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打！今年共有來自全台13縣市及韓國京畿道共40支少棒勁旅齊聚台南，展開為期5天的精彩對決。

開幕儀式於亞太少棒主球場舉行，由台南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲擔任開球嘉賓，為小將們加油打氣，期勉選手秉持巨人精神、遇強則強，勇奪金盃。

▲2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。（記者林東良翻攝，下同）

陳良乾指出，巨人盃作為全國重要的基層棒球賽事之一，不僅是球員切磋球技的重要舞台，也讓各地隊伍能藉由競賽交流、共同提升實力。今年參賽縣市包括台南、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣、台中、彰化、雲林、嘉義、高雄、台東與澎湖等，共同為青少棒運動注入活力。

▲2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。（記者林東良翻攝，下同）

陳良乾也特別歡迎各地球隊來到台南，不僅能在球場上拚勁全力，也能在賽後遊賞古都、品味美食，感受台南的熱情與人情味。他表示，體育局多年來致力推廣基層棒球，從青棒、青少棒到少棒三級賽事，培育出多位揚名國際的選手，期盼年輕小將們以球會友、從賽事中學習成長，讓棒球精神在台南持續發光發熱。

▲2025年第16屆「台南市巨人盃國際少棒錦標賽」在亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打。（記者林東良翻攝，下同）

體育局強調，巨人盃不僅是比賽，更是一種象徵台南棒球根基的精神傳承，期許台南少棒小將們發揮主場優勢，全力爭取冠軍榮耀，讓金盃留在台南！

10/13 全台詐欺最新數據

為推廣職場性別平權，台南市政府推出宣導短片《台南好做工：捷伴安心闖職場》，聚焦「育嬰留職停薪」、「懷孕歧視」與「職場性騷擾防治」三大議題。市長黃偉哲，14日偕藝人安心亞出席首映記者會，共同呼籲打造尊重多元、友善安全的職場文化，讓台南成為「勞工最安心的城市」。

