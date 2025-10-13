台南藍軍批郭國文不為人民發聲　蔡育輝：烏山頭水庫民生用水怎能種電？

▲台南市議會國民黨團召開記者會，質疑烏山頭水庫設置光電板影響民生用水。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

烏山頭水庫設置太陽能光電板引發爭議，台南市議會國民黨團13日痛批政府處理態度敷衍，黨團發言人蔡育輝質疑，民進黨立委郭國文硬稱烏山頭水庫僅供灌溉使用，實際上該水庫為多功能水源，仍兼具民生用水功能，「在地立委怎麼會不知道？」蔡並批評經濟部宣稱1年檢驗5次水質，實際僅3次，且檢驗項目中並未包含清潔劑。



無黨籍議員陳昆和出示資料指出，郭國文曾收受光電業者政治獻金，「還經法院認證」，因此質疑他替業者護航。蔡育輝也援引資料說明，星曄綠能是烏山頭水庫種電業者之一，其母公司為台灣汽電共生十大股東之一，「謝龍介、陳亭妃都為民發聲，為什麼只有郭國文幫業者說話？」

蔡淑惠說，台南市有37各區，結果只有玉井、南化和楠西，三個行政區域內沒有光電板，沒有種電，所以台南市真的成為一個光電城市了，種電面積這麼大，種電會為良田魚塭帶來甚麼影響，市府有關單位應該深入了解並關切，因為市民的態度已經從開始的支持，願意拿出自己的良田魚塭來種電，慢慢轉變成反對，中央和地方政府都應該來了解原因何在？



蔡育輝指出，蔡英文總統從2016年起藉著非核家園大推光電板種電，賴清德總統接棒，原本時間充裕，可以好好規劃綠電，誰知，美麗的台灣鄉土豬羊變色，放眼望去魚塭、農田、學校、埤塘、滯洪池、屋頂都佈滿太陽光電板，現在連水庫，民生用水的水庫也種電，曾文水庫種電、烏山頭水庫也種電，嘉義縣議會通過提案，縣府不得同意民生用水水庫設光電面板。



蔡育輝說，台南市議會國民黨團立場，也是堅定的反對在民生用水的水庫上種電，所以曾多次開記者會砲轟民進黨，更率領鄉親走上街頭抗議，當時台南府還說每個月都會對烏山頭水庫進行檢驗和監控，結果報告在哪裡？經濟部有烏山頭檢驗報告，蔡育輝說，經濟部畫虎爛說1年針對烏山頭水庫進行5次檢驗，結果只有驗3次，3次裡面還有檢驗項目超標，而且檢驗項目，根本就沒有針對清潔劑進行檢驗，沒驗，還要告人，問問台南鄉親，誰知道烏山頭水庫每年有進行水質檢測？請誰驗？驗出來的報告是否上網公告周知？難怪引發眾怒！



蔡育輝說，嘉義縣可以拒絕水庫種電，可以台南呢？民進黨創黨理念是清廉勤政愛鄉土，結果現在變成特權、貪汙、綠蟑螂，人民也將光電板種電，跟特權貪汙綠蟑螂畫上等號，為了不讓光電板破壞環境和自然生態，他將提案請議員們踴躍連署支持，保護台南鄉親，不讓鄉親喝到光電水。



尤榮智說，丹娜絲颱風捐款不多，是因為電視都不報，國人不知台南災害嚴重，反觀花蓮堰塞湖饋壩，電視新聞不斷現場連線，愛心捐款也湧入，好多超人也都愛心不落人後爭相進入災區救助，沒人希望災難發生，但發生時，賴清德總統對台南鄉親叫災民自己爬屋頂，國軍不入民宅救災的話語，都傷透台南人的心，沒有同理心的救災等於二次傷害災民。



蔡宗豪說，北區勝安里活動中心在十一月底啟用，原活動中心拆除重建，一樓計畫做銀髮健身中心，二樓最長照中心，經費足夠嗎？基地外，有民眾反映只要一下雨，公園低窪就會淹水，市民期待風雨球場的設計，就是不怕天氣變化，想運動的市民都可以利用，希望這各里活動中心能滿足市民需求。

立委郭國文指出，目前每天在臉書，把自己形塑成從頭到尾都反對水庫設置光電板的國民黨議員蔡育輝，是不是忘記自己7月才發出，在烏山頭水庫光電板前比讚的合照？事實就是，7月市議會有去考察水庫光電板，成員包含蔡育輝，當場經過說明與實地見證，議員們是肯定光電板的安全性。7月比讚後，蔡育輝日前開始洗風向，先說要停止二期（目前中央根本沒有二期），再說要撤掉光電板（不是才剛說讚嗎？），為了帶風向而改變立場，就是有這種惡質政客在引起民眾恐慌！臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/1DGAzvfcM2/

台南市議員蔡育輝則對此回應，那是針對水庫光電板未受對颱風影響，不是贊成。



