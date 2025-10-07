羅文嘉：和平不能靠天真浪漫得到　必須有實力做後盾

▲海基會2025大陸台商秋節座談聯誼活動。（圖／海基會提供）

記者陳冠宇／台北報導

海基會今（7）日舉辦「2025大陸臺商秋節座談聯誼活動」，董事長吳豊山表示，希望臺商可以考慮將資源帶回臺灣，結合臺灣產業發展的優勢，這是一個雙贏的發展機會。秘書長羅文嘉則提到，和平是所有人的渴望，但和平不可能靠天真浪漫得到，必須要有實力做後盾。

該活動下午首先進行臺商座談交流，海基會秘書長羅文嘉表示，海基會成立30幾年來，最重要的任務就是想盡辦法化解臺海兩岸的各種衝突緊張，避免戰爭發生，讓和平繁榮持續下去，30幾年來海基會、海協會有時候談、有時候停，即使現在沒有正式的往來交流，但兩會橋樑仍然存在。

羅文嘉強調，我們希望這不好容易建立起來的橋樑可以一直存在，因為有橋樑就是好事情、有橋樑才能溝通、避免誤解，兩岸橋樑的目的就是為了解決問題。同時也感謝臺企聯及各地臺商協會，積極努力扮演兩岸的橋樑，協助海基會解決各種問題。

羅文嘉指出，海基會有三個主要的精神「民主、人道、和平」。兩岸交流是手段，目的是確保臺灣的民主。海基會做的各種服務工作，無論是文書驗證、司法送達、協處商業糾紛等等，都是基於人道立場，要為兩岸人民解決交流時碰到的各種問題。

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／海基會提供）

羅文嘉強調，和平是所有人的渴望，但和平不可能靠天真浪漫得到，和平必須要有實力做後盾，包括臺灣的經濟、科技、國防準備、社會民心團結、政府各單位的政策，都是為了促進和平所做的努力。海基會會秉持「民主、人道、和平」的精神，努力化解兩岸衝突緊張，讓和平繁榮持續下去。

陸委會副主委李麗珍也出席向臺商致意，她表示，海基會是大家的娘家，陸委會是大家的靠山，會做臺商最好的後盾。臺商是兩岸關係很重要的橋樑，協助陸委會與海基會推動兩岸關係發展，陸委會會持續推動兩岸健康有序的交流。

在專題簡報後，羅文嘉主持意見交流，陸委會、財政部、經濟部、交通部、內政部移民署等代表與會聽取意見，臺商們針對增加兩岸直航航點、海基會派員赴陸、一貫道信眾赴陸遭拘留、陸資來臺投資、臺商在陸醫療、商務人士往返等議題提出意見，各單位代表也都積極回應。

海基會董事長吳豊山與陸委會主委邱垂正，在晚宴時親臨現場向臺商致意。吳豊山表示，近年來國際政經局勢劇變，全球供應鏈和經濟前景充滿巨大不確定性，大陸臺商原有的商業模式受到衝擊。然而臺商沒有退縮，反而展現出堅韌與智慧，冷靜思考積極布局。

吳豊山表示，今年7月政府將「投資臺灣三大方案2.0」延長至民國116年，鼓勵企業導入AI及智慧化技術，加速升級轉型，提供提供中小微企業更多協助。從融資貸款優惠與法規的支持，從土地租金、水電快速取得、稅務專屬服務、引進移工到人才培育、產業轉型升級，臺灣正努力為大家打造一個更友善、更具活力的投資環境，希望臺商可以考慮將資源帶回臺灣，結合臺灣產業發展的優勢，這是一個雙贏的發展機會。

▼海基會董事長吳豊山。（圖／海基會提供）