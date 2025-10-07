籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

海基會今（7）日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席時致詞表示，希望藉由兩岸民間健康有序的交流累積善意，讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動。他更重申，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題。

邱垂正表示，近年國際地緣政治變化、美中博弈所引發全球供應鏈的重組、美國對等關稅衝擊，再加上中國大陸經濟走向疲弱，台商在陸投資經營面臨挑戰，尤其中國大陸對美國的出口持續減少，原本作外銷美國生意的台商朋友，遭受重大衝擊。

邱垂正介紹，面對美國關稅新挑戰，賴清德總統提出五大策略，其中特別鼓勵擴大投資；行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至2027年，並擴大適用範圍及加碼優惠，協助產業「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。他說，如果有經營諮詢需求，陸委會、海基會及經濟部都有專業服務團隊，政府會提供最好的服務輔導工作。

對於許多台商希望政府緩和當前兩岸氛圍，邱垂正強調，台灣從來不是挑釁的一方。他說，台海和平穩定現狀符合各方共同利益，政府會以穩健的、可持續的、負責任的兩岸政策，堅定捍衛台海和平穩定現狀。

邱垂正指出，賴總統提出的17項因應策略，並不是拒絕跟中國大陸交流，而是要降低風險，降低統戰的因素，把交流單純化、專業化，讓我們的國人赴陸交流是安全的。

邱垂正強調，他長期服務海陸兩會，深刻體悟兩岸關係發展進程中，善意堆疊及信任累積的重要性。「我們希望藉由兩岸民間健康有序的交流累積善意，讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動。」

邱垂正提到，今年9月他在美國「傳統基金會座談會」專題演講中，也呼籲中國大陸，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題，共同回應國際及兩岸人民的期待，以維護台海和平穩定現狀。