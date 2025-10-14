不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

▲立委要求高鐵取消全車寧靜車廂政策。（資料圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「寧靜車廂」風波延燒，立委要求取消全車「寧靜車廂」，民眾籲設「親子車廂」，不過親子共學促進會表態不支持「親子車廂」，因可能造成隔離，搭公共運輸最重要的是彼此理解和包容，孩子成長過程學習對象是整個社會，「寧靜車廂」4個字易被無限上綱，應明確定義「看影片戴耳機、講電話」等樣態。

親子共學促進會理事李佳紜表示，該會立場並不支持設置「親子車廂」，因為這樣的設計可能造成隔離效果，彷彿親子族群就應該被分配到特定車廂。她認為，公共運輸乘坐過程中，最重要的是彼此理解與包容，而親子車廂並不能促進這種理解，反而可能導致族群劃分。孩子的成長與社會化過程中，學習的對象不僅是父母，而是整個社會；若將親子家庭劃入特定車廂，反而限制了孩子與社會互動的機會。

李佳紜指出，高鐵車程最長不超過兩小時，對多數成人而言，其實有更多可選擇的乘車方式與舒適方案。相較之下，台鐵設有親子車廂，是因為部分路線如台北至屏東需行駛長達5小時，確實有安撫孩子的需求。但高鐵主打快速與便利，若在此基礎上區分「非寧靜車廂」，恐將衍生無止盡的分類。

談到育兒經驗，李佳紜坦言，當自己孩子年幼時，若孩子情緒不佳或哭鬧，她常第一時間擔心會不會被人偷拍。如今社會氛圍下，任何人都可能用手機錄影、去頭去尾上傳網路，反而加深對立。她認為，社會應學習在公共空間中理解他人、表達自身需求，並共同練習共處。若以族群劃分取代溝通，只會讓對立更嚴重，也限縮育兒家庭使用公共交通的權利。

針對高鐵「寧靜車廂」引發部分親子家庭反彈，李佳紜表示，她觀察網路上許多討論發現，大眾並非不能接受嬰幼兒的聲音，而是對「父母不作為、只滑手機」的情況感到不滿。她建議，若乘客能主動向親子家庭詢問、理解情況，對家長而言也能減輕壓力。她回憶懷第二胎時獨自帶孩子出門，孩子哭鬧時自己也情緒崩潰，在車廂一角陪孩子一起哭，雖然被許多人注視，但也有人主動上前關心「還好嗎」，一句問候、一個眼神，往往能成為支持，也可能是壓垮人的最後一根稻草。

李佳紜直言，高鐵與其強調「寧靜車廂」，不如明確宣導「看影片請戴耳機、講電話請降低音量」等具體規範。她指出，「寧靜車廂」這四個字過於主觀，容易被無限上綱，應明確界定行為樣態並加強宣導，避免衍伸不必要的對立。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則表示，身為家長，他理解確實存在親子車廂的需求，但不應以「寧靜車廂」的名義對孩子進行標籤化。

他強調，高鐵屬於公共空間，並非如咖啡館般的私人領域；私人空間可以要求安靜，但公共空間不應透過管制或限制方式達成，博愛座的爭議亦是如此，不應標籤化。「寧靜車廂」讓人覺得「吵」就是錯的，但實際上，每個人都有可能出現需要應變的狀況，不僅是孩子，商務旅客也可能因緊急電話而需聯繫工作。若「寧靜車廂」的定義與適用情境不夠明確，最終將導致政策失敗。

王瀚陽指出，日本的確設有親子車廂與多元車廂類型，讓乘客彼此擁有選擇與空間。例如部分車廂票價較高，乘客可購買以追求更安靜或特定品質的乘車體驗。然而公共空間不同於私人空間，若「寧靜車廂」在缺乏充分溝通下貿然推行，反而可能引發誤會。畢竟每個人都可能遇到突發狀況，不只是親子乘客；若一再被提醒「要安靜」，難免讓人感到受傷。

他進一步說，日本社會的文化在於互相尊重，不論帶孩子搭乘親子車廂或一般車廂，旁人都會尊重彼此的選擇。在日本搭乘公車、地鐵或新幹線時，民眾習慣不講電話，這是一種社會默契與文化養成，而非制度上的限制。