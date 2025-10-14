高鐵「車廂寧靜」勸導僅對3狀況　業者：不包含嬰孩童

▲高鐵寧靜車廂勸導對象為講手機、看影片未用耳機、大聲交談等狀況。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「寧靜車廂」新制引發家長不滿，爭議持續延燒，台灣高鐵公司今(14日)強調，推動車廂寧靜文化是針對「講手機」、「欣賞影片或聽歌不用耳機」、「大聲交談」等3狀況勸導，將持續推動，勸導措施不包括孩童，嬰兒、幼童或因疾病影響自主能力者，9成民眾支持車廂寧靜政策。

高鐵表示，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，高鐵推動車廂寧靜文化，針對「在車廂內講手機」、「欣賞影片或收聽歌曲時不用耳機」、「大聲交談」的狀況進行勸導，獲得旅客普遍支持，成效良好，並將持續推動；打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，絕大多數都願意配合遵守。

不過高鐵強調，車廂寧靜文化的勸導並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

針對親子旅客和家長反彈，高鐵表示，將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

高鐵進一步指出，高鐵長期宣導旅客搭車時輕聲細語、使用3C時應戴耳機，惟近年智慧手機、平板等行動裝置越發普及，發出噪音影響其他旅客，相關抱怨持續增加。根據高鐵所做的調查，近9成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵也將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施，呼籲旅客一同響應。

高鐵也重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。

高鐵表示，高鐵認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容；孩子應該在社會中成長，而非隔離。希望社會大眾能夠一同陪伴、包容孩子在長大過程中的所有笑聲與哭聲，讓台灣社會更加溫暖與美好。