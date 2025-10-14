高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

▲四小黨今召開記者會呼籲高鐵調整寧靜車廂政策。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，原意在營造舒適乘車環境，卻意外引發家長族群反彈，不少乘客誤以為「寧靜車廂」代表不得發出任何聲音，連嬰幼兒哭鬧也被視為違規，讓帶小孩搭車的家長壓力倍增，批評宣導「讓人如坐針氈」。對此，四小黨今（14日）召開記者會呼籲高鐵調整寧靜車廂政策，優先考量友善育兒環境，並加強人員訓練，真正落實親子友善。

高鐵「寧靜車廂」新制引發家長不滿，台灣高鐵今強調，推動車廂寧靜文化是針對「講手機」、「欣賞影片或聽歌不用耳機」、「大聲交談」等3狀況勸導，將持續推動，勸導措施不包括孩童，嬰兒、幼童或因疾病影響自主能力者。

時代力量黨主席王婉諭表示，高鐵「寧靜車廂」政策上路後引發爭議，問題並非噪音管理，而是反映出台灣社會對育兒與孩子包容度偏低，每位旅客都希望有舒適的乘車環境，使用 3C 產品戴耳機、通話時降低音量是社會共識，但當政策讓家長感到不被歡迎、甚至出現「先道歉、再上車」的氛圍時，已偏離初衷。

王婉諭表示，高鐵應全面取消「寧靜車廂」政策，這項措施畫蛇添足、徒增困擾。高鐵並不算吵雜，若遇個別噪音情況，只需加強勸導即可，無需讓全列車皆為寧靜車廂，反而增加家長帶孩子搭車的壓力。若要改善乘車品質，應針對手機與 3C 產品音量加強宣導，例如推廣「手機禮貌」、「3C 寧靜」等友善乘車運動。

王婉諭強調，政府與高鐵應正視少子化危機，打造友善育兒環境，並加強第一線人員訓練，落實親子友善。她呼籲交通部、衛福部與高鐵公司儘速檢討甚至取消該政策，讓高鐵成為包容、友善的公共運輸。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，她雖沒有小孩，也理解旅途中渴望安靜的心情，但孩子的哭聲與好奇，是探索世界、學習情緒的自然過程，不應被視為麻煩。當台灣成為全球生育率最低國家，更應反省社會是否對育兒家庭足夠友善。政府不應停留在口號，而應以兒童權利為核心，建立公共運輸親子友善指引，制度化服務人員訓練，推動以兒童為中心的社會教育，讓孩子的聲音被理解。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，高鐵「寧靜車廂」規範模糊、溝通不足，導致對立與誤解，家長被指責、孩子被迫沉默。公共運輸是公共空間，應兼顧多元需求，不是只有安靜才是文明，理解與體諒同樣重要。綠黨主張取消「寧靜車廂」劃分，讓全車遵守基本禮貌原則，兼顧安靜與親子友善。乘客應壓低音量、避免擴音，但對孩子的聲音應多包容。家長安撫照顧、乘客體諒包容，才能讓車廂既有秩序也有溫度。

台灣基進秘書長吳欣岱批評，高鐵原為體貼乘客的美意，卻變成僵化規範，忽視育兒家庭需求，甚至造成對兒童的變相排除。孩童處於發展階段，不可能如成人般安靜，這不是失禮，而是自然現象。高鐵未妥善說明政策，引發誤解與社會對立，更違背《兒少法》保障兒童友善空間的精神。高鐵及交通部應檢討現行做法，改為設置部分寧靜車廂，並透過跨部會協調，確保政策兼顧商務與親子乘客需求，打造更友善的公共交通環境。