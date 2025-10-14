　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

▲▼四小黨今召開記者會呼籲高鐵調整寧靜車廂政策。（圖／時代力量提供）

▲四小黨今召開記者會呼籲高鐵調整寧靜車廂政策。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，原意在營造舒適乘車環境，卻意外引發家長族群反彈，不少乘客誤以為「寧靜車廂」代表不得發出任何聲音，連嬰幼兒哭鬧也被視為違規，讓帶小孩搭車的家長壓力倍增，批評宣導「讓人如坐針氈」。對此，四小黨今（14日）召開記者會呼籲高鐵調整寧靜車廂政策，優先考量友善育兒環境，並加強人員訓練，真正落實親子友善。

高鐵「寧靜車廂」新制引發家長不滿，台灣高鐵今強調，推動車廂寧靜文化是針對「講手機」、「欣賞影片或聽歌不用耳機」、「大聲交談」等3狀況勸導，將持續推動，勸導措施不包括孩童，嬰兒、幼童或因疾病影響自主能力者。

時代力量黨主席王婉諭表示，高鐵「寧靜車廂」政策上路後引發爭議，問題並非噪音管理，而是反映出台灣社會對育兒與孩子包容度偏低，每位旅客都希望有舒適的乘車環境，使用 3C 產品戴耳機、通話時降低音量是社會共識，但當政策讓家長感到不被歡迎、甚至出現「先道歉、再上車」的氛圍時，已偏離初衷。

王婉諭表示，高鐵應全面取消「寧靜車廂」政策，這項措施畫蛇添足、徒增困擾。高鐵並不算吵雜，若遇個別噪音情況，只需加強勸導即可，無需讓全列車皆為寧靜車廂，反而增加家長帶孩子搭車的壓力。若要改善乘車品質，應針對手機與 3C 產品音量加強宣導，例如推廣「手機禮貌」、「3C 寧靜」等友善乘車運動。

王婉諭強調，政府與高鐵應正視少子化危機，打造友善育兒環境，並加強第一線人員訓練，落實親子友善。她呼籲交通部、衛福部與高鐵公司儘速檢討甚至取消該政策，讓高鐵成為包容、友善的公共運輸。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，她雖沒有小孩，也理解旅途中渴望安靜的心情，但孩子的哭聲與好奇，是探索世界、學習情緒的自然過程，不應被視為麻煩。當台灣成為全球生育率最低國家，更應反省社會是否對育兒家庭足夠友善。政府不應停留在口號，而應以兒童權利為核心，建立公共運輸親子友善指引，制度化服務人員訓練，推動以兒童為中心的社會教育，讓孩子的聲音被理解。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，高鐵「寧靜車廂」規範模糊、溝通不足，導致對立與誤解，家長被指責、孩子被迫沉默。公共運輸是公共空間，應兼顧多元需求，不是只有安靜才是文明，理解與體諒同樣重要。綠黨主張取消「寧靜車廂」劃分，讓全車遵守基本禮貌原則，兼顧安靜與親子友善。乘客應壓低音量、避免擴音，但對孩子的聲音應多包容。家長安撫照顧、乘客體諒包容，才能讓車廂既有秩序也有溫度。

台灣基進秘書長吳欣岱批評，高鐵原為體貼乘客的美意，卻變成僵化規範，忽視育兒家庭需求，甚至造成對兒童的變相排除。孩童處於發展階段，不可能如成人般安靜，這不是失禮，而是自然現象。高鐵未妥善說明政策，引發誤解與社會對立，更違背《兒少法》保障兒童友善空間的精神。高鐵及交通部應檢討現行做法，改為設置部分寧靜車廂，並透過跨部會協調，確保政策兼顧商務與親子乘客需求，打造更友善的公共交通環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了
金正恩蓋10km「萬里長城」！　壯觀照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

高度肯定以哈停火協議　外交部：持續提供人道援助

遭批沒戰功、履歷蒼白　鄭麗文稱虛心受教：失敗讓我更強大

水庫設光電板惹議　卓榮泰：未來若不能處理水質問題就不開發

罷韓四君子補刀！張博洋酸柯志恩翻車　貼韓國瑜光頭照開噴

桃園議長邱奕勝表態支持鄭麗文　「她有能力帶領國民黨重新出發」

讚北市府處理輝達案從連滾帶爬變從從容容　王世堅：蔣萬安想通了

高鐵「車廂寧靜」家長炸鍋　4小黨籲調整政策、落實親子友善

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

擅自拔飯店房插頭「幫手機充電」　女退房慘噴6千多元傻眼

《Gaya：當代轉生術》花蓮美術館登場　跨領域藝術探索太魯閣族GAYA當代意義

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

更多熱門

相關新聞

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

對於花蓮馬太鞍溪災情，國民黨團總召傅崐萁昨在立法院質詢時大發雷霆，聲稱撤離單位就是鄉鎮市公所，「天天栽贓花蓮縣政府」。並要求官員多念幾次法條，雖法條就是寫縣市政府、鄉鎮公所，傅崐萁仍砲轟「胡說八道」。時代力量黨主席王婉諭表示，傅崐萁「卸責大戲」上演續集，傅崐萁用小學老師的方式，叫內政部、經濟部的官員覆誦法條，照唸了兩次卻被傅崐萁罵「不識字」，原來甩鍋到中央行不通，傅崐萁乾脆改往下甩，卸責給鄉鎮公所。但光復鄉長也是國民黨籍的，現在是被傅崐萁推出來承擔？

高鐵「車廂寧靜」勸導僅對3狀況　業者：不包含嬰孩童

高鐵「車廂寧靜」勸導僅對3狀況　業者：不包含嬰孩童

寧靜車廂挨轟不親子！高鐵轉彎不提醒了

寧靜車廂挨轟不親子！高鐵轉彎不提醒了

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

寧靜車廂引爭議　衛福部發函交通部討論

寧靜車廂引爭議　衛福部發函交通部討論

關鍵字：

高鐵家長寧靜車廂親子友善兒童權利時代力量王婉諭綠黨小歐盟基進黨

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面