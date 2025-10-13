　
高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

▲▼高鐵,寧靜車廂,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」政策。（圖／高鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」政策，不少網友認為對育兒不友善。衛福部部長石崇良今表示，已發函至交通部，一個月內跟交通部、高鐵溝通彈性作法。交通部鐵道局則指出，孩童及病友不在寧靜車廂措施範圍，已請高鐵對外說明宣導。

針對台灣高鐵「寧靜車廂」政策引發育兒不友善爭議，衛福部部長石崇良今表示，在《兒童及少年福利與權益保障法》方面，交通需要親子友善，因此已經發函向交通部了解，也會在一個月內跟交通部、高鐵溝通彈性作法。

鐵道局指出，高鐵車廂皆為親子友善，寧靜車廂措施主要針對喧嘩、以電子產品進行交談或視訊、播放通訊軟體提示音或影音媒體等，期提升車廂乘坐品質，孩童及病友並不在該措施範圍。

鐵道局表示，為避免民眾疑慮，已請高鐵公司積極對外說明及宣導，期盼兼顧不同旅客群體需求。

台灣高鐵公司重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

高鐵公司表示，針對近期親子同行旅客意見，將持續傾聽與理解，以優化一線服務人員執行技巧，避免造成誤會，並加強提供旅客必要關懷與協助。台灣高鐵認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容，並呼籲旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的親子友善場域。

高鐵公司強調，推動車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘，也希望外界勿過度解讀。

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用
中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程
嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！　他驚喊：退休回鄉夢碎
家寧新片被抓包「私帳自問自答」衝流量
快訊／統一殊死戰5局結束領先桃猿！
她每天堅持3習慣　成功甩肉51公斤

