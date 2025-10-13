　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

▲台灣高鐵推出的「寧靜車廂」政策自推出後爭議不斷。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵推出的「寧靜車廂」政策自推出後爭議不斷。（圖／高鐵公司提供）

記者閔文昱／綜合報導

台灣高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」政策，原意在營造舒適乘車環境，卻意外引發家長族群反彈，不少乘客誤以為「寧靜車廂」代表不得發出任何聲音，連嬰幼兒哭鬧也被視為違規，讓帶小孩搭車的家長壓力倍增，批評宣導「讓人如坐針氈」。對此，高鐵公司也在昨（12日）緊急撤下宣導牌了。

有家長指出，椅背後方及商品推車上的「寧靜車廂」圖卡，不斷提醒要保持安靜，就算沒有被勸導，也會擔心孩子哭鬧引來側目，甚至害怕有人拿圖卡指責自己。網路上更出現有媽媽被舉牌「請帶孩子去外面安撫」的爆料，引發輿論撻伐高鐵「不親子」。

高鐵公司今（13日）證實，因「誤解太多」，12日已緊急將椅背與推車上的宣導圖卡撤下，改為「美好高鐵，寧靜同行」的新圖卡，也不再派員舉牌提醒。未來僅透過列車跑馬燈、車站與官網宣導，並重新設計宣傳方式，避免造成壓力與誤會。

▲▼高鐵,寧靜車廂,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

高鐵強調，推動車廂寧靜文化「並非針對孩童」，針對嬰幼兒或身體不適旅客，服務人員皆秉持關懷與協助態度，且公司過去、現在都會主動提供貼紙或小點心，幫助家長安撫孩子，目的在轉移注意力而非施壓，希望社會各界勿過度解讀。

風波延燒至立法院，衛福部也被點名「不能置身事外」。部長石崇良今日表示，已於9月初發函交通部了解政策內容，強調「寧靜車廂」應符合《兒少法》與《兒童權利公約》中「親子友善」的理念，並承諾一個月內與交通部共擬更彈性的做法。

目前高鐵已著手檢討宣導策略，強調將持續傾聽親子旅客意見，優化前線人員執行技巧，確保兼顧安靜乘車與親子友善，避免未來再度掀起爭議。

10/12 全台詐欺最新數據

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台灣高鐵9月22日起推出「寧靜車廂」政策，不少網友認為此政策對親子不友善。衛福部部長石崇良今表示，已發函至交通部，一個月內跟交通部、高鐵溝通彈性作法。交通部鐵道局則指出，孩童及病友不在寧靜車廂措施範圍，已請高鐵對外說明宣導。

