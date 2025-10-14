要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

▲王義川直播。（圖／翻攝自YouTube／憨川踹共）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王世堅過往質詢金句，近日被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》紅遍兩岸。對此，民進黨立委王義川11日直播則表示，什麼匆匆忙忙都不要聽，都是中國設計整套的，大家不要去唱那個歌，那就是專門要統戰洗腦的，不要連這種都被中國洗腦。他示警，大家點進去看抖音，趕快去下載、會員加一下，你就完蛋了，還在匆匆忙忙，笑死人，中國設計的有沒有發現？時序去看一下。

近日，一首由中國網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友，在網路掀起熱烈迴響。

王世堅受訪被問到此事幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」。

而王義川於直播時看到觀眾留言「現在是匆匆忙忙，連滾帶爬」，他表示，那什麼匆匆忙忙都不要聽，都是中國來洗腦的、中國設計整套的，大家不要去唱那個歌，那就是專門要統戰、要給大家洗腦的。

王義川表示，那都是抖音來統戰的，不要去搞這些，不要連這種都被中國洗腦，搞清楚，什麼匆匆忙忙不要去理它，因為只要點進去看抖音，資料就進去了，基本會員資料輸入，整支手機的東西都出去了，還在下載中國抖音。

王義川說，現在人家做個匆匆忙忙，你就趕快去下載、會員加一下，你就完蛋了，還在匆匆忙忙，笑死人，中國設計的有沒有發現？時序去看一下。

王義川指出，他7日去立法院說抖音的事情，禮拜三匆匆忙忙的影片就出來了，電視也開始報了，大家聽得懂嗎，這都是整套設計好的。